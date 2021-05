Ni še konec, Ferrari s pošastnim V12 za 812 competizione #foto

Ferrari je osupnil svet s posebno različico modela 812. Po modelu superfast so Italijani za svoje kupce pripravili 812 competizione, ki je na voljo tudi v brezstrešni različici. Poganja ga še nekoliko bolj "navit" atmosferski 6,5-litrski dvanajstvaljnik s 610 kilovati. Ta se zavrti vse do 9.500 vrtljajev in poskrbi, da 812 competizione doseže 340 kilometrov na uro.

Pri 812 competizione je vse v znamenju dobrega starega dvanajstvaljnika, ki bo verjetno zadnjič v takšni obliki brez elektrifikacije na voljo v serijskem avtomobilu. 6,5-litrski stroj ima 610 kilovatov (818 "konjev") in 695 njutonmetrov navora. V primerjavi z različico superfast, ki je prej zasedala vrh ponudbe, ima competizione 22 kilovatov več, a 23 njutonmetrov navora manj.

Tehnološka mojstrovina iz Maranella

Sedemstopenjski dvosklopkovni menjalnik so opremili z novo programsko opremo, ta pomaga skrajšati čase prestavljanja za pet odstotkov. Prestavna razmerja so ostala nespremenjena, posodobljeni menjalnik pa pomaga izboljšati pospeške. Od 0 do 100 kilometrov na uro pospeši v vsega 2,85 sekunde in doseže 340 kilometrov na uro.

Da se lahko dvanajstvaljnik zavrti še hitreje kot kadarkoli prej, so morali pri Ferrariju spremeniti nekaj motornih komponent. Tako so izdelali ojnice iz titana, ki so kar 40 odstotkov lažje kot tiste, uporabljene pri superfastu. Odmično gred in batne zatiče so obdali z "diamantnim" premazom iz ogljikovih vlaken za zmanjšano trenje in izboljšano trajnost.

Med posodobitvami motorja je mogoče zaslediti tudi lažjo ročično gred, izpušni kolektor ima zdaj odvodne kanale s spremenljivo geometrijo, nanj pa je nataknjen novi izpušni sistem, ki ima vgrajen filter trdnih delcev za doseganje emisijskih norm.

Foto: Ferrari

Veliko moč dopolnjujejo aerodinamične rešitve

Novi izpušni sistem se konča v dveh pravokotnih zaključkih na zadnjem odbijaču, zato je tam nastal dodaten prostor za velikanski difuzor. Ravno ta aerodinamični dodatek je "kriv" za 25 odstotkov vsega dodatnega podtlaka, ki ga ima competizione v primerjavi z modelom superfast. Difuzor deluje v sožitju z velikanskim zadnjim usmerjevalnikom zraka, rezultat je najvišji mogoč podtlak nad zadnjo osjo. Tudi spredaj je vgrajen aktivni usmerjevalnik zraka, ki se odpre pri hitrostih nad 250 kilometrov na uro.

Velika novost je tudi povsem zakrito zadnje steklo. S tem so dobili dodatne možnosti za izboljšanje aerodinamike. S štrlečimi elementi so ustvarili točke, kjer se vrtinči zrak, s tem prekinejo zračni pretok in prerazporedijo tlačno polje nad zadnjo osjo. Ti štrleči elementi poskrbijo za desetodstotni dvig ustvarjenega podtlaka.

Na koncu še zadnji impresiven podatek. 812 competizione je od superfasta lažji za 38 kilogramov in tehta vsega 1.487 kilogramov.

Foto: Ferrari

Foto: Ferrari