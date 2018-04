Neverjetno, kaj si je na avtocesti privoščil ta voznik #video

Ne proti naslednjemu izvozu ...

Čeprav obračanja na avtocesti tudi v Evropi (in Sloveniji) niso povsem redka, so tale skoraj neverjeten prizor dogajanja na avtocesti posneli na Kitajskem. V glavni vlogi se nahaja voznik belega avtomobila, ki očitno zgreši želeni izvoz. Namesto da bi peljal do naslednjega izvoza, se je ustavil, zavil prek dveh pasov in obstal. V tistem trenutku sta za njim pripeljala dva tovornjaka, njuna voznika pa sta se uspela s spretnim manevrom izogniti neposrednemu trčenju v avtomobil. Prvi tovornjak se je zaradi izogibanja prevrnil.

Potem ko sta se oba tovornjaka zaustavila, je voznik belega avtomobila zapeljal proti izvozu in mirno nadaljeval svojo pot.