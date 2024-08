Pri Audiju razvijajo ločeno platformo za električne avtomobile, ki bodo namenjeni kitajskemu trgu. Volkswagnov koncern je projekt s kitajsko družbo SAIC napovedal že letos maja.

Medtem ko prodaja alternativnih pogonov v Evropi stagnira, je na Kitajskem v vzponu. To velja tako za električne kot tudi priključnohibridne pogone. Nemci na te avtomobile očitno ne bodo namestili svojih prepoznavnih štirih krogov, je poročal Reuters. Zanašajo se na neuradne informacije svojih virov iz Ingolstadta.

Foto: Audi

Foto: Audi

Audijevi štirje krogi so se v enega najprepoznavnejših avtomobilskih logotipov združili leta 1932, ko so se v podjetju zbrale družbe Audi, DKW, Horch in Wanderer. Štirje krogi so bili že prej upodobljeni tudi na dirkalnikih Auto Uniona.

Razvoj skupaj s kitajskim SAIC, zasnovo bodo razkrili septembra

Audi bo kitajsko platformo električnih avtomobilov razvil skupaj s kitajsko družbo SAIC, v veliki meri pa se bodo zanašali na kitajske dobavitelje. Zasnovo s te platforme bodo razkrili septembra. Pri Audiju se na napovedi še niso odzvali, pri SAIC pa pravijo, da bodo imeli novi avtomobili prepoznavni Audijev DNA. Električno arhitekturo si bodo sposodili pri znamki IM Motors, ki je del SAIC, baterije bo dobavil kitajski CATL.

Do leta 2030 naj bi s te platforme Audi na Kitajskem ponudil devet modelov.

Audi A6 e-tron je po modelu Q6 e-tron drugi model s platforme PPE. Foto: Audi

Na kitajskem trgu električnih avtomobilov so trenutni rezultati v korist kitajskih in ne evropskih avtomobilov. Audi je na primer v prvem polletju 2024 prodal manj kot deset tisoč svojih električnih avtomobilov, na drugi strani sta jih kitajska Nio in Zeekr prodala vsak po osemkrat več.

Drugi Audijevi električni avtomobili bodo na Kitajskem ohranili svoj prepoznavni logotip s štirimi krogi. Med temi modeli so Q4 e-tron, Q5 e-tron in novi Q6 e-tron. Ta je tudi prvi avtomobil z Audijeve napredne 800-voltne platforme PPE.

Podobno kot Audi je tudi Volkswagen za večjo konkurenčnost svojih električnih avtomobilov sklenil partnerstvo s kitajskim proizvajalcem Xpengom.