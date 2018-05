Neslavni "šov" Hrvata in Slovenke s porschejem v Nemčiji

Hrvat in Slovenka sta prijavljena zaradi nevarne vožnje in neprimernega obnašanja na nemški avtocesti A8.

Zgodilo se je na nemški avtocesti pri kraju Bernau am Chiemsee, ki leži na poti iz Avstrije proti Munchnu. 44-letni Hrvat je s porschejem cayennom dohitel 29-letno Avstrijko, ji vozil zelo blizu zadnjega odbijača in s tem očitno ni upošteval varnostne razdalje, je poročal Jutarnji List.

Zavil pred njo in silovito zavrl

Ko se mu je Avstrijka umaknila na desni prometni pas, jo je prehitel, se tudi sam premaknil desno pred njo in nato silovito zavrl. Avstrijka je trčenje preprečila s hitrim zavijanjem v levo. Hrvat je še enkrat zavil pred njo, nato pa pospešil in se odpeljal naprej. Toda ko Avstrijka s sopotnico ustavila na avtocestnem počivališču, je tam spet naletela na slovensko-hrvaški par v cayennu.

Na počivališču še besedni napad

Slovenka je tam pristopila k avstrijski dvojici in jo verbalno napadla, domnevno zaradi dogajanja na cesti. Avstrijki sta se usedli v avtomobil, se odpeljali na najbližjo policijsko postajo in prijavili dogodek. Policija je Hrvata in Slovenko ujela na počivališču in jima izrekla prekršek za nevarno vožnjo in neprimerno vedenje. Policija obenem išče priče za lažja pojasnila vseh okoliščin dogodka.