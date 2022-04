Nemški športni priključni hibrid že na voljo v Sloveniji

Nakup novega avtomobila je v tem obdobju pravi izziv in vsi, ki iščejo prostoren avtomobil, ki združuje osupljivo oblikovanje z izjemno praktičnostjo in ki je nadgrajen z elektrifikacijo, bodo veseli novice, da je novi Opel Grandland , elegantni in športni SUV že na voljo v Sloveniji. To je učinkovit SUV, ki navdušuje s tehnologijami in postavlja nova merila v razredu.

Kupci bodo navdušeno sprejeli novost, da se novi Opel Grandland ponaša s tehnologijo in sistemi za pomoč, ki so jih kupci do zdaj našli le v vozilih višjega cenovnega razreda. Vodilni Oplov SUV kljubuje izključevanju, saj so pri nemškem proizvajalcu prepričani, da je kakovost pravica in ne privilegij.

Drzno in čisto oblikovanje, mogočna drža, samozavestne in športne linije, pogonski sklopi naslednje generacije in inovativna tehnologija so postavili nove standarde, kakšen je lahko SUV. Opel je s tem robustnim športnim terencem presegel vsa pričakovanja kupcev.

V luči iskanja najboljše rešitve za odgovoren odnos do okolja so šli z najsodobnejšo tehnologijo hibridne elektrifikacije še dlje. Tako novi Opel Grandland omogoča daljšo vožnjo brez emisij, ki v izvedbi Hybrid4 s stalno razpoložljivim pogonom eAWD obenem zagotavlja osupljivo moč – kar 221 kW, kar predstavlja 300 KM sistemske moči.

Ko se klasični motor združi z elektromotorjem, dobimo izjemno vozno dinamiko

Novi priključni hibridi Opel Grandland združujejo učinkovite motorje z notranjim izgorevanjem z elektromotorjem, kar zagotavlja boljšo vozno dinamiko v vseh pogojih.

Izvedba s sprednjim pogonom s 165 kW (225 KM sistemske moči) z izključno električnim pogonom doseže največjo hitrost 135 km/h,

eAWD Hybrid4 (električni štirikolesni pogon priključnega hibrida) z močjo do 221 kW (300 KM sistemske moči) pa doseže pospešek od 0 do 100 km/h v samo 6,1 sekunde in ima največjo hitrost 235 km/h.

Napredni 1,2-litrski bencinski turbomotorji z neposrednim vbrizgom in nizkim trenjem s šeststopenjskim ročnim ali izpopolnjenim osemstopenjskim avtomatskim menjalnikom in 1,5-litrski dizelski motorji z osemstopenjskim avtomatskim menjalnikom razvijejo moč 96 kW (130 KM) in so obenem povsem skladni s standardom Euro 6d.

Povsem prazna baterija polna že v dveh urah

Vsi, ki še vedno dvomijo o dovolj dobrem dosegu elektromotorja, se lahko zanesejo na Oplovo tehnologijo, saj Opel Grandland Hybrid presega stare predstave o tem, kaj zmore SUV. Kamorkoli se boste odpravili, boste lahko sproščeno uživali v vožnji, saj je polnjenje hitro, čisto in preprosto. S pametnim priključkom z močjo 7,4 kW in načinom 3 lahko povsem prazno baterijo napolnite že v dveh urah. Uporabite lahko tudi katerokoli javno polnilnico, kabel za priklop na domačo vtičnico ali zidno omarico, da baterijo čez noč priročno napolnite s standardnim 3,7-kW vgrajenim polnilnikom.

Ultimativni vozni načini za vsako priložnost

Če je baterija napolnjena vsaj do deset odstotkov, lahko privzeti električni način vožnje omogoča vožnjo na izključno baterijski pogon, brez emisij CO2 in v popolni tišini.

Z izbiro hibridnega načina bosta doseg in moč vedno idealno uravnotežena, način AWD, ki ga omogoča Grandland Hybrid4 s štirikolesnim pogonom z elektrificirano zadnjo osjo, pa bo zagotovil električno podprt štirikolesni pogon za boljši oprijem na zahtevnih površinah. Za bolj dinamično in zabavno vožnjo je na voljo vozni način Sport, ki vsako vožnjo spremeni v vznemirljivo izkušnjo.

Jasna in intuitivna: nova, čista in digitalna plošča Pure Panel

Z novo digitalno armaturno ploščo Pure Panel novi model Grandlanda vozniku ponuja vrhunsko vozno izkušnjo v pilotski kabini.

Zasnova celotne instrumentne plošče je moderna ter osredotočena le na najnujnejše informacije in funkcije. Dva široka 25,4-centimetrska oziroma 10-palčna zaslona - ta je na voljo za višje stopnje opreme - v eni sami enoti tvorita Oplovo čisto digitalno ploščo Pure Panel. Usmerjena je proti vozniku, vsebuje najnovejše digitalne tehnologije, zagotavlja ključne informacije na dosegu roke in je lahkotno intuitivna za uporabo.

Na navigacijskem zaslonu na dotik popolnoma preprosto poskrbite za stike in razvedrilo prek aplikacije Apple CarPlay™ ali Android Auto™, priključka USB in povezave Bluetooth®.

Infozabavni multimedijski sistem Navi Pro v kombinaciji s storitvami OpelConnect naredi potovanje bolj sproščeno, saj vam poleg navigacije ponuja tudi prometne informacije v realnem času in posodobitve spletnih zemljevidov. Hkrati Grandland poskrbi tudi za brezžično polnjenje za mobilne telefone.

Potovanje z Opel Grandlandom: varno in brezskrbno

Posebno razkošje v vožnji z novim Opel Grandlandom ni le čudovita in udobna notranjost, temveč tudi popolna varnost, ki jo zagotavlja inovativna tehnologija.

Med drugim vam bodo v veliko pomoč prilagodljivi IntelliLux Pixel LED® žarometi , samodejno zaviranje v sili, nočni vid (night vision), 360-stopinjska panoramska kamera, ki vozniku olajša manevriranje s pomočjo sprednje in zadnje kamere, pomoč pri ohranjanju voznega pasu in opozarjanje na zapuščanje voznega pasu, asistenca za vožnjo po avtocestah, napredni parkirni pomočnik, ki prepozna vzdolžne in prečne parkirne prostore ter Grandlanda samodejno usmerja navznoter in navzven, ter opozorilni sistem mrtvega kota, ki preprečuje morebitne trke pri zavijanju ali menjavi voznega pasu.

IntelliLux LED® matrični žarometi izboljšajo vidljivost v nočnem času s stalnimi dolgimi lučmi, ki pa ne slepijo nasproti vozečih udeležencev v prometu. Vsak žaromet sestavlja 84 segmentov, ki se prilagajajo razmeram v prometu s samodejnim izklopom posameznih enot.

Enako velja za funkcijo "night vision" (nočni vid), ki jo je Opel premierno predstavil ravno pri Grandlandu. Infrardeča kamera zazna ljudi in živali do sto metrov v smeri vožnje na podlagi njihove temperaturne razlike v primerjavi z okolico. Sistem opozori in prikaže položaj pešca ali živali na 30,5-centimetrskem ali 12-palčnem digitalnem informacijskem središču za voznika.

Asistent za vožnjo po avtocestah s pomočjo kamere in radarskih senzorjev omogoča vožnjo na sredini voznega pasu in ohranja razdaljo do vozila spredaj, glede na nastavljeno hitrost in v kombinaciji z aktivnim pozicioniranjem voznega pasu. Grandland povečuje ali zmanjšuje hitrost, da sledi vozilu spredaj in ne prekorači nastavljene hitrosti. Če je treba, se avto tudi samodejno ustavi.

Vrhunska stopnja udobja: boleč hrbet na dolgih vožnjah samo še oddaljen spomin

Novi Grandland izpolnjuje najvišje standarde ne samo pri asistenčnih sistemih, temveč tudi pri udobju. Sprednje sedeže odlikuje ergonomska oblika s certifikatom AGR (Kampanja za zdrav hrbet) in zato ponujajo široko paleto prilagoditev, od električnega nagiba do ledvene opore. Sprednji sedeži poskrbijo, da je boleč hrbet na dolgih potovanjih samo še oddaljen spomin.

Obenem brezžično polnjenje naprav in funkcije za ogrevanje – vključno z ogrevanim volanom – poskrbijo, da so vaše roke proste, tople in imajo vse pod nadzorom.