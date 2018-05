Presenečenje: Nemci z elektriko prehiteli celo Norvežane

Nemčija je postala največji trg za elektrificirana vozila v Evropi. S tem, ko so prehiteli električnim vozilom zelo naklonjeno Norveško, so svetu poslali jasen signal, da električna vozila postajajo pomemben del avtomobilske kulture, ki mu seveda sledijo tudi nemški proizvajalci vozil.

Močan prodajni adut v Evropi bo nissan leaf. Foto: Gregor Pavšič

Vsi iščejo odgovor na Teslo

Ne le Daimler, BMW in Audi, tudi Volkswagen se je vmešal v pospešen razvoj električnih vozil. Vsi pravzaprav iščejo načine, kako zadostiti regulativam in izboljšati svoj stas po izbruhu dizelske afere dieselgate. Nemška javnost je tehnološki obrat sprejela z odprtimi rokami, saj so po podatkih ACEA v prvem četrtletju v Nemčiji prodali 17.574 elektrificiranih vozil, kar je 70 odstotkov več kot lani.

Ogromno kupcev je obrnilo hrbet dizlom, še posebej v Nemčiji, zato proizvajalci želijo, da si kupci izberejo elektrificirano vozilo. Zaradi enormnih vložkov industrije v razvoj novih pogonov mora prodaja električnih vozil naraščati, če želijo proizvajalci upravičiti te vložke.

Prodaja se veča tudi drugod

Po vsej Evropi je prodaja elektrificiranih avtomobilov zrasla za 41 odstotkov. Od tega so proizvajalci prodali 35 odstotkov več polno električnih avtomobilov in 47 odstotkov več priključnih hibridov. Po drugi strani je prodaja dizelskih avtomobilov v Evropi upadla za 17 odstotkov.

Nemčija, največji avtomobilski trg v Evropi, je dolgo časa le sledila Norveški, kjer so spodbujali nakup električnih vozil z bogatimi subvencijami. Skandinavci so zato tretji največji trg za ameriškega proizvajalca vozil Tesla. Pred njimi so le ZDA in Kitajska.

Povsem drugače je v Nemčiji. Tesel je vse več v večjih mestih, kjer jim družbo delata BMW i3 in nissan leaf, a je proizvajalec po količini prodanih avtomobilov šele na enaintridesetem mestu. Močno vodijo Volkswagen, Mercedes-Benz, BMW in Audi.