Nemci podirajo rekorde, tudi v Sloveniji med najboljšimi Kitajci

Glede na napovedane avtomobilske novosti lahko pričakujemo, da bodo vodilne znamke letos v Sloveniji še okrepile svoj položaj. Pregled lanskega trga ponuja mnoge zanimive podatke in številke.

Škoda octavia je bila lani najbolje prodajani avtomobil v Sloveniji. Foto: Gašper Pirman Slovenski avtomobilski trg je lani po številu registracij zrasel za slabih šest odstotkov (5,9 %), so pokali podatki Sekcije vozil pri Trgovinski zbornici Slovenije. Volkswagen je leto pričakovano sklenil kot najuspešnejša avtomobilska znamka. Imeli so več kot 14-odstotni tržni delež. Nemška znamka je registrirala 7.273 novih avtomobilov. Del registracij je bil vezan tudi na sklenjene pogodbe iz leta 2022.

Prodajo je uspelo občutno povečati tako Škodi kot Renaultu, v prvi peterici znamk sta bili še Toyota in Kia. Prve štiri znamke trdno držijo svoja mesta, za Kio pa je že precejšnja gneča – lovijo jih Peugeot, Hyundai, Dacia, Citroën in Audi.

Po podatkih Porsche Slovenija so lani fizični kupci registrirali 26 tisoč novih avtomobilov, kar predstavlja 53 odstotkov celotnega trga.

Foto: Gregor Pavšič

MG se je predvsem z bencinskim ZS in tudi električnim MG 4 prebil med prvih dvajset znamk v Sloveniji. Foto: Gregor Pavšič

Med prvimi dvajsetimi znamkami je MG Motors, ki je skupaj s Teslo lani tudi najobčutneje povečal svoj tržni delež. Visoka rast je tudi posledica nizkega izhodišča iz leta 2022. Iz prve dvajseterice je na drugi strani izpadlo nekaj tradicionalnih znamk, ki so bile po številu registracij v preteklosti že uspešnejše – na primer Nissan, Volvo, Honda in še nekatere.

Število registracij je lani močno upadlo Hyundaiu (–27 %), vsaj v prvem delu leta tudi zaradi težav z dobavami.

Yaris Cross ostaja prvi adut Toyote, ki je bila lani v Sloveniji četrta najuspešnejša znamka. Foto: Toyota

Pogled na lanske rezultate napoveduje zanimivo leto 2024, v katerem bodo imele tudi vodilne znamke kar nekaj pomembnih novosti. Pri tem bo izstopal predvsem koncern Volkswagen, kjer lahko prav gotovo pričakujejo zelo uspešno leto.

Če so v zadnjih mesecih predstavljali predvsem nova električna vozila družine ID, bodo letos v Slovenijo pripeljali svoje mnoge ključne modele. Izstopata predvsem novi tiguan in passat, med prenovljenimi oziroma osveženimi novostmi pa bosta tudi T-cross in golf. Med gospodarskimi vozili lahko Volkswagen stavi še novega transporterja (prvič na Fordovi osnovi).

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Novi renault scenic. Znano ime, toda zdaj le še na elektriko. Foto: Renault

Škoda je med uveljavljenimi znamkami lani najbolj povečala tržni delež, in sicer za eno odstotno točko. Letos dobijo novega kodiaqa in superba, prenovili pa bodo tri prodajno zelo pomembne modele – kamiqa, scalo in tudi octavio, lani avtomobil z največ novimi registracijami v Evropi.

Renault bo branil tretje mesto. Najprej s tradicionalnim cliom, dobili bodo prenovljenega megana conquest, pa tudi novega capturja. Strateško bo zanje največja novost nova električna "petka", enako tudi novi električni scenic.

Toyota bo največ upov polagala na nadaljnjo dobro prodajo yarisa cross, lani najuspešnejšega na slovenskem trgu fizičnih kupcev, in nove generacije C-HR. Peugeot bo dobil prenovljenega 208 in novo generacijo 3008, Citroën stavi na novega C3-ja.

Ford je prenovil kugo in ji med drugim namenil tudi drugačne žaromete. Foto: Ford

Honda je znamka, ki je zdrsnila iz prve dvajseterice znamk v Sloveniji. Letos so že predstavili dva nova modela, to sta C-RV in Z-RV. Foto: Gregor Pavšič

Audi z občutno prednostjo

Na premijskem trgu je lani prevladoval Audi, tako BMW kot Mercedes pa bosta najbrž težko nadoknadila relativno velik zaostanek za tekmeci iz Ingolstadta. Za BMW bo prodajno pomemben X2, za Audi prenovljeni A3, Mercedes pa vsaj med novostmi nima pretirano izstopajočega aduta.

V ozadju bo zanimivo videti, ali bo Lexusu z novim križancem LBX uspelo izboljšati svoj položaj, enako tudi, kako bodo kupci Volva sprejeli nov program električnih avtomobilov. Prvi med temi bo novi model EX30.

Kako visoko se še lahko povzpne Tesla?

Zanimivo bo videti tudi morebitne korake naprej preostalih relativno manjših znamk. Leto je z novimi pocenitvami modela Y začela Tesla, ki bo ta avtomobil predvidoma že letos tudi prenovila. Tesla vsaj na električnem trgu ne bi smela imeti resnejše konkurence. Pomembnejše električne novosti bodo omenjeni scenic, osveženi dacia spring, konec leta nato renault 5.