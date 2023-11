Nemci novo zvezdo razkrili s fotogenično pomočjo Hrvaške #foto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Porsche je razkril – uradne fotografije so spet nastale na hrvaškem Pagu – novo panamero, ki prinaša več moči, nov sistem prilagodljivega podvozja, nič več pa ne bo na voljo v izvedbi sport turismo. V Slovenijo prihaja marca, cene od 114 tisoč evrov naprej.

Osnovna motorna izbira za panamero bo bencinski 2,9-litrski motor V6, ki ima moč 260 kilovatov (353 "konjev") in 500 njutonmetrov navora. Pospešek do sto kilometrov na uro bo 5,2 sekunde, najvišja hitrost pa 272 kilometrov na uro. Pri štirikolesnem pogonu znaša pospešek 4,8 sekunde, najvišja hitrost pa 270 kilometrov na uro.

Od začetka prodaje bo na voljo panamera turbo e-hybrid, njen pogon pa sestoji okrog štirilitrskega turbomotorja V8. Moč elektromotorja je 140 kilovatov, sistemska moč pogona pa 500 kilovatov (680 "konjev") in 930 njutonmetrov navora. Elektromotor je Porsche integriral v ohišje prenovljenega osemstopenjskega menjalnika z dvojno sklopko PDK. Opustitev ločenega ohišja elektromotorja pomeni prihranek okoli petih kilogramov. Integracija agregata v oljni krogotok menjalnika poleg tega optimizira upravljanje toplote električnega pogona in omogoča višjo trajno moč elektromotorja.

Pospešek do sto kilometrov na uro znaša 3,2 sekunde, najvišja hitrost pa bo 315 kilometrov na uro. Kapaciteto baterije so povečali na 25,9 kilovatne ure. Po standardu WLTP bo omogočala električni doseg do 90 kilometrov. Polnilnik je 11-kilovatni.

Foto: Porsche

Foto: Porsche

Največje spremembe v notranjosti

Kot smo že poročali, bodo opazne spremembe v notranjosti panamere. Najopaznejša sprememba se bo dotikala zaslonov. Pred voznikom so 12,6-palčni digitalni merilniki, poleg 12,3-palčnega osrednjega zaslona nad zdaj veliko bolj prečiščeno sredinsko konzolo pa bo mogoče dokupiti še tretji 10,9-palčni zaslon pred sovoznikovim sedežem. Ta bo omogočal videopretočne vsebine s platform, kot sta YouTube in TikTok.

Porsche je preklopno stikalo za preklapljanje med prikazi kombiniranega instrumenta in vrtljivo stikalo za izbiro voznih programov umestil neposredno na volan. Ročica za izbiro prestav je takoj poleg njega. Tradicionalni ključ za zagon motorja, ki je bil na levi strani volana, je prav tako zamenjal gumb "start-stop".

Nič več kot sport turismo

Panamera je dolga 5,02 metra (v različici executive pa 5,20 metra), široka je 1,9 metra. Med novostmi je tudi nov sistem prilagodljivega zračnega vzmetenja pri priključnem hibridu. Ta lahko kompenzira gibanje karoserije med zaviranjem ali pospeševanjem ter tako izboljša vozno izkušnjo potnikov, prav tako omogoča dvig vozila za 5,5 centimetra ob odpiranju vrat.

Novost je tudi konec izvedbe sport turismo, ki smo jo pri panameri poznali še v prejšnji generaciji. Ta je predstavljala le okrog deset odstotkov prodaje panamere in se zato zanjo tokrat niso več odločili.

Foto: Porsche

Foto: Porsche

Za panamero v Sloveniji vsaj 114 tisoč evrov

Panamera bo v Sloveniji stala od 114 tisoč evrov naprej, štirikolesno gnana različica bo slabih pet tisočakov dražja. Priključno hibridna različica stane okroglih 200 tisoč evrov. Panamera bo v Slovenijo pripeljala predvidoma marca prihodnje leto.

V primerjavi s predhodnico je opremljena z bogatejšo serijsko opremo z dvoventilskim dvoprekatnim zračnim vzmetenjem, matričnimi glavnimi LED-žarometi, parkirno asistenco, stikalom za vozne profile na volanu, hlajenim predalom za pametni telefon s funkcijo indukcijskega polnjenja in izboljšanim mikrofiltrom z avtomatskim vklopom zaprtega kroženja zraka s podporo podatkov GPS.

Še naprej bo sobivala z električnim taycanom

Porsche je model panamera v serijski obliki pred 15 leti prvič pokazal na avtomobilski razstavi v Šanghaju. Dve leti pozneje sta sledili panameri z dizelskim in hibridnim motorjem, leta 2016 nato še druga generacija tega športnega avtomobila s poudarjeno praktičnostjo. Čeprav je Porsche v tem času na ceste poslal električnega taycana, ki je uporabniško prava alternativa panameri, bosta vsaj to desetletje na cestah še sobivala. Panamero bodo še naprej izdelovali v tovarni v Leipzigu.

Foto: Porsche

Foto: Porsche

Foto: Porsche

Foto: Porsche