Nemci in elektrika: marsikaj je videti zelo črno, toda … #foto

Prodaja električnih vozil je lani v Nemčiji upadla po več zaporednih letih rasti, kar analitiki vidijo kot jasno posledico ukinitve subvencij za nakup električnih vozil s koncem leta 2023. Vlada se je za ta korak odločila zaradi proračunskih omejitev.

Čeprav je prodaja električnih padla za 24 odstotkov, je istočasno upadla tudi prodaja vseh avtomobilov. Do konca septembra je delež električnih izgubil “le” devet odstotnih točk in je predstavljal 13 odstotkov trga, kažejo podatki družbe JATO Dynamics. To Nemčijo še vedno postavlja med evropske uspešnejše države pri elektromobilnosti.

Težave nemškega trga električnih vozil je lani izpostavilo več raziskav. Po decembra objavljeni raziskavi družbe Deloitte bo do leta 2030 na nemških cestah 11,2 milijona električnih vozil, kar je 3,8 milijona manj od cilja vlade.

V Nemčiji je bilo lani prodanih 381.000 novih električnih avtomobilov, kar je 27,4 odstotka manj kot predlani. Skupno število vseh prodanih novih avtomobilov je upadlo za odstotek na 2,8 milijona.

Nemčija pripravlja drugačne spodbude

Ta glede ukrepov za spodbujanje prodaje električnih avtomobilov med drugim razmišlja, da bi v Nemčiji kupcem ob nakupu električnega vozila ponudili 1000 evrov bonusa za polnjenje. Sredstva bi lahko koristili na javno dostopnih polnilnih postajah. Da bi spodbudila trg rabljenih avtomobilov, pa razmišlja o možnosti subvencioniranja strokovnih pregledov akumulatorjev s 100 evri.

Nemški kancler Olaf Scholz je sicer prepričan, da bi morale države EU sprejeti skupne ukrepe za spodbujanje prodaje električnih avtomobilov, med drugim v obliki davčnih olajšav. Kot je dejal decembra, je to pomembno predvsem v luči naraščajoče kitajske konkurence.

Čakanje na leto 2025

Prodaja električnih je na ravni Evrope upadla za dober odstotek. Med drugim je to posledica tudi priprav na leto 2025, ki je prineslo ostrejše predpise za izpuste CO2. Skladno z njimi analitiki prav letos pričakujejo povečano prodajo električnih pogonov - proizvajalci bodo z različnimi ukrepi poskušali znižati cene, svoje pa bodo dodali tudi nekateri novi modeli.