Nedelja v Železnikih: na štartu spet veliko znanih obrazov #foto

To bo že deseta izvedba relija v Železnikih. Prvi je bil še pozivni, že drugi pa je nato štel za točke državnega prvenstva. Reli je vsa ta leta obdržal dokaj podoben koncept in konfiguracijo hitrostnih preizkušenj, ki delno potekajo tudi po trasi nekdanjih avtomobilskih dirk, kot so bile Alpska vožnja, reli Loka in reli Kompas.

V nedeljo čaka posadke devet hitrostnih preizkušenj (tri različne) v skupni dolžini 94,5 kilometra.

Rok Turk (levo) in Marko Grossi, glavna kandidata za naslov državnega prvaka v reliju. Foto: Uroš Modlic

Video: Turk in Grossi o dvoboju za naslov prvaka

Foto: Gregor Pavšič

S petimi zmagami ima do zdaj v Železnikih največ uspeha državni prvak Rok Turk (hyundai i20 rally2), ki bo med glavnimi favoriti tudi letos. Turku so ceste v Železnikih vselej odgovarjale in je bil na njih zelo hiter. Letos bo imel Turk vendarle še nekaj dodatne konkurence, in sicer predvsem avstrijskega prvaka Simona Wagnerja (škoda fabia RS rally2), ki se bo v Železnikih pripravljal na nadaljevanje sezone v Avstriji. Wagner je v Železnikih že nastopil, zato zavite ceste zanj ne bodo popolna neznanka.

Turk ima sicer v državnem prvenstvu 24 točk zaostanka za Markom Grossijem (hyundai i20 R5), ki bo tudi v Železnikih kandidat za vsaj drugo mesto v državnem prvenstvu. Za zadnje mesto na stopničkah med Slovenci se obeta zanimivi boj med Darkom Peljhanom (VW polo proto), povratnikom Boštjanom Logarjem (škoda fabia rally2), Mitjo Klemenčičem (škoda fabia R5) in Alešem Zrinskim (škoda fabia rally2).

Mark Škulj in Pia Šumer (opel corsa rally4) sta letos dobila še vse preizkušnje v Diviziji 2. Foto: Aljaž Jež

Vsaj na kateri izmed hitrostnih preizkušenj jim lahko ponagaja tudi Mark Škulj (opel corsa rally4), letos še nepremagan v Diviziji 2 za dvokolesno gnane dirkalnike. Škulj bo v Železnikih poskušal zmagati še tretjič letos, sicer pa ima mladi voznik že veliko prednost v skupnem seštevku. V diviziji 3 bosta v ospredju Vasja Miklavčič in Robert Kresnik (oba renault clio RS), v diviziji 1 pa se tokrat obeta številčnejša konkurenca za mesta pri vrhu. Dvakratni zmagovalec letošnje sezone Domen Slejko (opel adam cup) bo dobil resna tekmeca v Martinu Čendaku (renault clio rally5), aktualnemu prvaku tega razreda, in Franciju Božiču (škoda fabia).