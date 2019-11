Nazorne številke: Slovenija v vrhu držav, kjer ne steče prodaja teh vozil

V prvih treh četrtletjih so v državah Evropske unije in EFTA (Norveška, Švica in Islandija) registrirali skoraj 383 tisoč avtomobilov s priključnim kablom. Pogled v prodajne številke razkriva, da je v veliki večini držav prodaja priključnih hibridov povsem v senci polno električnih avtomobilov.

Krivulja prodaje je v tem času preobrazbe avtomobilske industrije močno odvisna od ponudbe na trgu. Pred nami so meseci, ko se bo ponudba novih električnih in priključnih hibridov močno povečala. V prvih treh četrtinah letošnjega leta je prodaja vozil s priključnim kablom narasla za 38 odstotkov, kažejo podatki Evropskega združenja avtomobilskih proizvajalcev (ACEA).

Foto: Gašper Pirman Evropsko povprečje: za vsak priključni hibrid prodajo dva električna avtomobila

Zanimiv pa je podatek, da večino teh vozil tvorijo povsem električni avtomobili. Teh so v omenjenih državah do konca septembra prodali 252 tisoč (kar 93-odstotna rast), na drugi strani pa 123 tisoč drugih elektrificiranih vozil s polnilnim kablom. Veliko večino teh tvorijo priključni hibridi, nekaj malega pa še vozila na vodikove gorivne celice in s podaljševalniki dosega.

Za vsak prodani priključni hibrid avtomobilski trgovci tako prodajo dva polno električna avtomobila. To sovpada tudi s prodajnimi načrti slovenskega uvoznika znamke Hyundai, ki pri ioniqu napoveduje prav tako prodajno razmerje med električno in priključno hibridno različico istega avtomobila.

Foto: Gregor Pavšič

Države s prevlado priključnih hibridov so zelo redke

Podatki se med državami sicer močno razlikujejo. Finci so letos na primer kupili bistveno več priključnih hibridov kot električnih vozil. Njihov delež v celotni elektrificirani prodaji (s priključnim kablom) je kar 69-odstoten, več priključnih hibridov kot električnih vozil so kupili tudi Švedi, Islandci, Grki in Slovaki.

V nekaterih državah je razmerje dokaj izenačeno, a v večini držav je vendarle močno na strani električnih vozil.

Priključni hibridi v Sloveniji v senci polno električnih vozil

Izstopajo države, kot so Nizozemska, Norveška in Avstrija, četrta med vsemi z največjo razliko med električnimi in priključno hibridnim vozili pa je že Slovenija. Do konca septembra so naši trgovci po podatkih ACEA prodali 353 električnih vozil in 68 priključnih hibridov. Vse omenjene države imajo v tej elektrificirani floti delež priključnih hibridov manjši od 20 odstotkov.