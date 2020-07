Naročeni na mercedese? Prvi poizkus se ni izšel.

Naročniški sistem bi bil lahko eden izmed novih prodajnih kanalov za avtomobilske trgovce in na to pot se je pred leti podal tudi Mercedes-Benz. Njihov naročniški program je za okrog tisoč evrov mesečno nudil uporabo različnih modelov, naknadno pa so v ponudbo uvrstili tudi športne modele AMG. Program so izvajali v treh mestih v ZDA (Atlanta, Nashville in Philadephia), toda zanimanje zanj ni upravičilo pričakovanj družbe iz Stuttgarta.

“Naročniki” so bili v povprečju deset let mlajši od običajnih kupcev

V tem času so dobili “nekaj sto naročnikov”, je za Automotive News povedal Adam Chamberlain, predstavnik Mercedes-Benza v ZDA. To sicer ni bilo slabo, a tudi ne pretirano dobro in očitno premalo za nadaljnja vlaganja v ta potencialni nov vir strank. To poletje bodo v ZDA tako zaključili s tovrstnim naročniškim programom.

Chamberlain vendarle poudarja zanimive zaključke tega približno dvoletnega programa. Medtem ko je v povprečju njihov kupec star 55 let, je bila starost uporabnikov naročniškega programa deset let nižja.