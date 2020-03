Naprodaj je prav poseben ferrari #foto

Ferrari je model enzo predstavil na ferrarijevih dnevih na Nürburgringu leta 2002, ko je za volan sedel kdo drug kot Michael Schumacher. Na koncu so izdelali vsega 400 primerkov, če pa je avtomobil izdelan med prvimi, pa med zbiratelji pregrešno dragih avtomobilov pomeni še dodaten bonus.

Enzo išče tretjega lastnika

Prvi lastnik je omenjenega enza v svoje roke prejel leta 2004 in ga leta 2014 prodal kupcu v Veliki Britaniji. Tam je bil šest let član Foto: Tom Hartley jnr. ogromne zbirke ferrarijev, zdaj pa spet išče novega kupca. Ker gre za avtomobil iz prve serije, se na nekaterih delih skozi posebno rdečo barvo rosso corsa vidi vlakna ogljikovih vlaken, tako kot na ferrariju F40.

Kupec poleg avtomobila dobi še vse originalne knjige in priročnike, potrjeno servisno knjigo, rezervni ključ, baterijo z logotipom Ferrari, pokrivalo za avtomobil in tovarniški polnilec akumulatorja. Ker ima avtomobil prevoženih vsega 6.458 kilometrov, je notranjost seveda kot nova. Rdeče obarvani dodatki so poklon vidnim ogljikovim vlaknom in rdečemu usnju.

Kaj pa cena? Javnosti ni znana, a so se avtomobili s približno enako prevoženimi kilometri prodajali za okoli dva milijona evrov. Ker gre za drugi izdelani avtomobil z nekaterimi unikatnimi dodatki, pa bo cena vsekakor znatno višja.

Foto: Tom Hartley jnr.