Napoved prihodnosti? Renault brez novega dizelskega motorja.

Vse več avtomobilov v Evropi izgublja možnost dizelskega motorja in tudi pri Renaultu so se mu pri nekaterih avtomobilih že odrekli. Precej nejasna je prihodnost dizelskega motorja pri francoskemu proizvajalcu. Novi predsednik Luca de Meo je povedal, da nove generacije dizelskega motorja ne bodo razvijali. Nadgradili bodo obstoječe motorje dCi in tako bodo ti skladni s trenutnimi normativi glede izpustov.

Za zdaj ni jasno, kaj se bo zgodilo s prihodom še bistveno strožjih standardov Euro 7. Izključeno očitno ni niti slovo takega motorja iz ponudbe Renaulta, saj trenutno v ospredje že pospešeno potiskajo bencinske motorje in hibridne pogone.