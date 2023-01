Najuspešnejši v Evropi: za katere največji prodajni skok? #video

V Evropi smo lani kupili 11,2 milijona novih osebnih avtomobilov, med znamkami so na vrhu Volkswagen, Toyota in BMW. Največ težav še vedno povzročajo motnje v dobaviteljskih verigah, ki so vplivale tudi na prodajne izkupičke preteklega leta - prodaja avtomobilov v Evropi je lani sicer upadla za dobre štiri odstotke.

Največ nevšečnosti z dobavami je bilo v prvem delu leta, ko so težave z dobavami polprevodnikov zapletle še vojne razmere v Ukrajini. Ob koncu leta so bili trgovci uspešni in pet mesecev zapored so bili mesečni prodajni izkupički pozitivni, toda na letni ravni je v Evropi - podatki poleg držav Evropske unije vključujejo tudi Veliko Britanijo in preostale evropske države zunaj EU - prodaja osebnih avtomobilov lani upadla za 4,1 odstotka.

Predlani so evropski kupci prevzeli 11,7 milijona, lani 11,2 milijona novih osebnih avtomobilov, kažejo podatki Evropskega združenja avtomobilskih proizvajalcev (ACEA). Nekatere znamke, med njimi je Tesla, niso članice združenja in zato jih v podatkih ni.

Toyota se je v Evropi prebila na drugo mesto. Foto: Gregor Pavšič

Med znamkami je še eno leto več na vrhu končal nemški Volkswagen, ki mu je uspelo kot edinemu prodati več kot milijon avtomobilov. Čeprav jim je prodaja oziroma število dobavljenih vozil upadlo za skoraj sedem odstotkov (-6,9 odstotka), so izjemno zanesljivo ugnali vse tekmece.

Na drugo mesto se je z dobrimi produkti in učinkovito proizvodnjo zavihtela Toyota, sledili pa sta dve premijski znamki, BMW in Mercedes-Benz. Prvo peterico je sklenil Peugeot.

Kljub nepredvidljivim razmeram je uspelo število dobav občutno povečati znamkam Toyota, Dacia, Kia, največje padce so imeli pri Renaultu, Peugeotu, Citroënu, Fiatu, Oplu in Seatu.

Med koncerni je bil Volkswagnu najbližje Stellantis, ki je zbral 2,3 milijona prodanih vozil - resda skoraj 14 odstotkov (13,7 odstotka) manj kot predlani. Volkswagnov koncern je prodal 2,9 milijona osebnih avtomobilov, prek meje milijona avtomobilov sta se povzpeli še skupini Renault in Hyundai.

Prvih 20 avtomobilskih znamk po prodaji v Evropi:

prodaja 2022 prodaja 2021 razlika (%) Volkswagen 1.197.455 1.286.148 -6,9 Toyota 766.769 712.505 +7,6 BMW 646.538 683.164 -5,4 Mercedes 634.697 644.450 -1,5 Peugeot 619.173 724.313 -14,5 Audi 614.545 597.231 +2,9 Renault 582.766 678.709 -14,1 Kia 542.423 502.677 +7,9 Škoda 538.623 588.863 -8,5 Hyundai 518.566 515.960 +0,5 Ford 516.614 518.401 -0,3 Dacia 475.511 410.739 +15,8 Opel/Vauxhall 428.145 486.406 -12,0 Fiat 395.378 474.104 -16,6 Citroen 375.578 445.558 -15,7 Seat 345.704 402.069 -14,0 Volvo 247.126 282.524 -12,5 Nissan 238.017 249.627 -4,7 Mini 171.455 175.872 -2,5 Mazda 140.108 155.439 -9,9

vir: ACEA