Najpogostejši vzrok smrti: neupoštevanje pravil o prednosti

11 pešcev je letos umrlo v trčenju z osebnim avtomobilom, štirje pa v trčenju s tovornim vozilom. Glavni trije vzroki za nastanek smrtne prometne nesreče pešcev v zadnjih petih letih so bili neprilagojena vožnja voznikov, zaradi katere je življenje izgubilo 17 pešcev, nepravilnosti pešca, zaradi katerih je življenje izgubilo 16 pešcev, in premik z vozilom, zaradi česar je življenje izgubilo osem pešcev.

Prva letošnja nacionalna preventivna akcija

Pešci so med najbolj izpostavljenimi in ogroženimi udeleženci v prometu, zato želita Agencija za varnost prometa in policija s prvo letošnjo nacionalno preventivno akcijo, ki se začne 21. februarja, za večjo varnost pešcev Bodi viden – bodi previden opozoriti na varnost otrok in starejših v prometu.

V času akcije bodo analizirali varnost cestne infrastrukture. Agencija bo okrepila preventivne aktivnosti, tako da bo na 15 šolah po vsej Sloveniji pripravila spletne delavnice Bodi (pre)viden in razdelila več kot sedem tisoč odsevnikov za potrebe občinskih Svetov za preventivo in vzgojo v cestnem prometu in šol.

S terenskimi aktivnostmi bo sodelovalo 45 občin, v tem času bo policija izvajala tudi okrepljen nadzor, in sicer bodo policisti preverjali spoštovanje predpisov pri voznikih motornih vozil in pri pešcih – ali uporabljajo odsevna telesa, ali varno prečkajo vozišče in hodijo po pravilni strani ceste.

Pri voznikih motornih vozil bodo pozorni zlasti na izsiljevanje prednosti pešcem na zaznamovanih prehodih za pešce in hitrost vožnje. Krajše poostrene nadzore bodo tako izvajali predvsem v bližini prehodov za pešce in na drugih lokacijah s povečano problematiko varnosti pešcev.

Z akcijo, ki jo bodo ponovili tudi oktobra, želita Agencija in policija voznike motornih vozil, koles in e-skirojev opozoriti, naj bodo med vožnjo izjemno pozorni na pešce. Še posebej naj bodo previdni v območju prehodov za pešce in tudi na območjih, kjer je pričakovati prisotnost pešcev. Pešce želijo spomniti, da morajo – prav tako kot preostali udeleženci v prometu – spoštovati cestnoprometna pravila. Uporabljati morajo prometne površine, namenjene hoji pešcev, in ponoči obvezno nositi odsevna telesa za večjo vidnost ali uporabljati svetilko, ki oddaja belo svetlobo.

Pozornost pešcev zaradi telefona zmanjšana za 60 odstotkov

Agencija opozarja še na odvračanje peščeve pozornosti od dogajanja v prometu zaradi uporabe mobilnih telefonov, slušalk, pregledovanja družbenih omrežij, kar ne zmanjšuje le pravočasnosti in ustreznosti reakcij voznikov, ampak tudi pešcev – njihova pozornost je zmanjšana celo do 60 odstotkov.

Med pešci lani več smrtnih žrtev

Lani so bili pešci udeleženi v 548 prometnih nesrečah, kar je za četrtino več kot leto prej.

Leta 2021 smo zabeležili več prometnih nesreč z udeležbo pešcev kot leta 2020 (439) in manj kot leta 2019 (647), in sicer so bili lani pešci udeleženi v 548 prometnih nesrečah. V petletnem obdobju se je število prometnih nesreč z udeležbo pešcev zmanjšalo za 13 odstotkov.

Umrlo je 15 pešcev (sedem leta 2020, 15 leta 2019). Delež umrlih pešcev med vsemi umrlimi v prometnih nesrečah znaša 13 odstotkov. Skoraj polovica umrlih je bila starejša od 55 let. Žal pa beležimo tudi smrtno žrtev med najmlajšimi. Lani je bilo 509 hudo telesno poškodovanih pešcev (402 leta 2020 in 612 leta 2019) in 416 lažje telesno poškodovanih (320 leta 2020, 510 leta 2019).

Kar devet od 15 pešcev ni bilo povzročiteljev smrtne prometne nesreče

Trk avtomobila v pešca pri hitrosti 50 kilometrov na uro je enak padcu z višine 9,8 metra.

V obdobju 2017–2021 je umrlo sedem alkoholiziranih pešcev, ki so bili tudi povzročitelji smrtne prometne nesreče. V istem obdobju je zaradi drugih alkoholiziranih povzročiteljev umrlo šest pešcev. Povprečna stopnja alkoholiziranega povzročitelja (pešca) je bila 1,63 grama alkohola na kilogram krvi.

Vzroki vseh prometnih nesreč z udeležbo pešca v letih 2021 in 2020: Vzrok 2020 2021 Neupoštevanje pravil o prednosti 150 186 Premiki z vozilom 84 106 Drugo 74 99 Nepravilnost pešca 66 70 Neprilagojena hitrost 29 50 Nepravilna stran/smer vožnje 32 33 Neustrezna varnostna razdalja 2 2 Nepravilno prehitevanje 2 2 SKUPAJ 439 548 Prometne nesreče – povzročitelj pešec 72 75

Udeleženci v smrtnih prometnih nesrečah pešcev med letoma 2017 in 2021: Pešec umrl v trčenju z: 2017 2018 2019 2020 2021 osebnim avtomobilom 5 7 13 6 11 tovornim vozilom 3 5 2 0 4 avtobusom 0 1 0 0 0 motornim kolesom 1 0 0 0 0 Drugo 1 0 0 1 0

Odsevna telesa bi lahko povečala varnost pešcev

Med umrlimi pešci v temnem delu dneva že vrsto let ni niti enega z aktivno uporabo odsevnih teles.

Šest pešcev je letos umrlo v temnem delu dneva, devet pa v svetlem delu dneva. Med letoma 2016 in 2021 je 47 pešcev umrlo v temnem delu dneva. Niti eden izmed njih v času smrtne prometne nesreče na sebi ni imel niti odsevne površine niti odsevnika (trak, kresnička …).

Nasveti voznikom za večjo varnost pešcev

Voznike motornih vozil Agencija poziva, naj vozijo zmerno, prilagojeno razmeram in cestnoprometnim predpisom, torej počasneje ob megli, dežju, snegu in slabši vidljivosti, vedno naj bodo pozorni na pešce in jim odstopijo prednost.

Posebno pozornost naj namenijo navzočnosti pešcev na in ob vozišču, kjer ni pločnikov. Hitrost vožnje naj zmanjšajo tudi v bližini otroških igrišč, šol in vrtcev, domov za starejše ter pred prehodi za pešce. Vozniki naj upoštevajo, da se na mokri ali spolzki podlagi zavorna pot podaljšuje. Za dobro vidljivost naj poskrbijo s čiščenjem vseh stekel in ogledal na vozilu.

Preverijo naj delovanje svetlobne opreme vozila. Mobilnega telefona naj med vožnjo ne uporabljajo, saj na ta način s svojo zmanjšano pozornostjo ogrožajo tudi pešce. Za volan naj vedno sedejo trezni. Tudi kolesarje in uporabnike e-skirojev Agencija poziva k previdni vožnji in pozornosti na pešce, še posebej na mešanih površinah, ki so namenjene pešcem in kolesarjem, in so lahko fizično razmejene ali pa ne.