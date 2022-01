Najnovejša ŠKODA že navdušuje slovenske kupce

Oglasno sporočilo

Ste vedeli, da je popolnoma nova Škoda Fabia 2022 ŽE NA VOLJO PRI PORSCHE INTER AUTO in da je lahko vaša že od 12.676 evrov v trenutni akciji?* Fabia je eden izmed najbolj izpopolnjenih manjših mestnih avtomobilov, zdaj z najnovejšimi tehnologijami, najbolj dovršenim in najbolj naprednim dizajnom ter največjim prtljažnikom v segmentu, ki meri kar 380 litrov. Nova Fabia je prefinjena do najmanjših podrobnosti in idealna za vsakega kupca.

O vseh novostih, ki jih prinaša nova generacija modela ŠKODA FABIA 2022, smo se pogovarjali s prodajnim svetovalcem pri Porsche Inter Auto, gospodom Blažem Erjavcem.

Gospod Blaž Erjavec nam je zaupal največje novosti nove generacije modela Škoda Fabia

Nakup avtomobila je nekaj posebnega, želje in zmožnosti pa morajo vedno iti z roko v roki. Nova Škoda Fabia zadovolji najrazličnejše okuse in pričakovanja, v svojem segmentu je zagotovo najboljša. Kaj točno pa prepriča kupce?

Samodejni menjalnik navdušuje med vožnjo.

Srednji paket opreme in srednji motor sta optimalna izbira.

Nova Fabia odlično izpolnjuje najrazličnejše zahteve.

Digitalna notranjost, velik multimedijski zaslon, navigacija.

Do devet zračnih blazin, varnostni sistem Travel Assist.

Vodilna tehnologija LED-osvetlitve.

Avtomatski sedemstopenjski DSG-menjalnik,

Prtljažnik do 380 litrov, nove rešitve Simply Clever.

Nova Škoda Fabia ne bo pustila nikogar hladnega. Zakaj bi tudi ga, saj kupec pri nakupu tega avtomobila dobi največ za svoj denar. To velja še toliko bolj, ker govorimo o povsem novem in najsodobnejšem avtomobilu, ki črpa iz dolgoletnih izkušenj predhodnih treh generacij.

Seveda pa ima kupec lahko težavo, ki se ji reče "pravilna odločitev". Za to težavo imajo pri Porsche Inter Auto odgovor, ki se ga bo kupec vsekakor razveselil.

"Kupci so se že pri predhodnem modelu Fabie najpogosteje odločali za srednjo ponudbo, tako pri motorjih kot pri opremi," pove Blaž Erjavec, svetovalec za prodajo pri Porsche Inter Auto. Zdaj so na voljo bencinskimi motorji z močjo od 60 pa do 110 "konjev", optimalen pa bi bil lahko ravno enolitrski bencinski motor s 95 konjskimi močmi. "Odziv trga je bil zdaj odličen, kupci so navdušeni nad novo Fabio, najbolj cenijo večjo prostornost in obliko vozila," dodaja Erjavec.

Za kateri paket se bo po vašem mnenju odločilo največ kupcev - Active, Ambition ali Style?

Nova Škoda Fabia je na voljo s tremi paketi opreme. Osnovni Active je že bogato opremljen s številnimi varnostnimi dodatki. Srednji paket opreme Ambition ima dodan dvokraki volanski obroč, dežnik in parkirne senzorje zadaj, kar pri avtomobilu, kot je Fabia, še kako olajša vsakdan v mestnem prometu. Style kot vrhunec ponudbe pa ponuja še nekaj več nadvse uporabnih stvari, od dvopodročne klimatske naprave do električnega pomika stekel ali sistema Easy Start z zagonom in zaustavitvijo motorja brez uporabe ključa. To je ena od stvari, ki jo pri vsakdanji uporabi skorajda ne smete izpustiti.

Ali se bo pri novi Škodi Fabii več ljudi odločilo za nov samodejni menjalnik DSG?

Pestra izbira je tudi pri menjalniku, od ročnega s petimi ali šestimi prestavami do samodejnega DSG. Ročni s šestimi prestavami spada v "jekleni repertoar" in zanj se odloča največ kupcev, a kdor se je kdaj spoznal s samodejnim menjalnikom, skorajda ne more več brez njega. Še toliko bolj zato, ker je Fabia ustvarjena tako za mestni kot zunajmestni promet, takrat pa tak menjalnik pride do pravega izraza. Sicer je na voljo le z najmočnejšim motorjem s 110 "konji", a ga je mogoče dobiti tudi s srednjim paketom opreme, kar še olajša izbiro.

Če ste torej veliko v mesnem prometu, je menjalnik DSG pametna izbira, 95 "konjev" pa bo povsem zadostovalo. "Nova Fabia je velik korak naprej, kar nam potrjujejo tudi kupci, ki se zanimajo za ta avtomobil. Preprosto so navdušeni. Najbolj jih seveda prepriča testna vožnja, z nje se vračajo nadvse zadovoljni. Verjamem pa, da se bo zdaj kar nekaj kupcev odločilo za samodejni menjalnik. Ta je odlična izbira," še pravi Erjavec. Vredno je doplačati 1.700 evrov glede na ročni menjalnik, Fabia je zdaj avtomobil, ki je lahko dolgo pri hiši.

Nam lahko zaupate, katere so nove tehnologije v notranjosti?

Največja novost je, da bodo od zdaj v vseh paketih opreme na voljo digitalni merilniki na velikem 10,25-palčnem zaslonu. Vozniki pa bodo navdušeni tudi nad novim volanom. Spremenili so tudi še nekatere preostale elemente v notranjosti, saj je zdaj veliko tipk kar na dotik. Novost je tudi ta, da sta spredaj zdaj dva vhoda USB tipa C in ob doplačilu je na voljo tudi brezžično polnjenje pametnih naprav.

Močno izboljšani multimedijski sistem bo na voljo v povezavi s tremi različno velikimi zasloni, vstopni paket opreme bo na voljo z zaslonom, velikim 6,5 palca. 8,0- in 9,2-palčni zaslon bosta premogla več naprednih sistemov in razširjeno možnost povezljivosti, kjer bodo na voljo podatki o prometu. Brezžično bo mogoče uporabljati Android Auto oziroma Apple Carplay.

Škoda Fabia 2022 – novosti v notranjost:

10,25-palčni digitalni merilniki,

nova armaturna plošča,

velik multimedijski sistem (9,2 palca),

vmesnik USB-C,

kamera za parkiranje,

ambientalna osvetlitev.

