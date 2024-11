Konci tedna so čas, ko si lahko privoščimo odklop od vsakdana, se odpeljemo na novo lokacijo in odkrivamo nam še neznane kotičke. In ključno za našo avanturo ob koncu tedna? Zanesljiv partner, ki nas ne pusti na cedilu.

Čas zase, umik od vsakodnevnih obveznosti in nove dogodivščine. Za nekatere to pomeni obisk gora, za druge sproščujoč sprehod ob morju, tretji pa morda raje odkrivajo slikovite vasi in zgodovinske znamenitosti ali pa so na sledi zadnji umetniški razstavi, predstavi, festivalu. Ne glede na to, kam se odpravljamo, si vsi želimo, da bi naš pobeg potekal čim bolj gladko.

Za to pa potrebujemo tudi zanesljivega partnerja, ki nas nikoli ne bo pustil na cedilu, tako v življenju kot na cesti. In čeprav avtomobili ne govorijo, lahko gorivo Q Max iz Petrola ponudi prav to – zanesljivega partnerja, ki poskrbi, da potujete dlje, mirneje in bolj odgovorno – tudi do narave. Goriva Q Max so zasnovano v skladu z najstrožjimi standardi varovanja okolja. Skrbno izbrani aditivi in izboljšan proces zgorevanja poskrbijo, da je izpust škodljivih snovi v okolje občutno manjši kot pri običajnih neaditiviranih gorivih.

Ker vemo, da je gorivo mnogo več kot samo pogon za vaš motor, so vsa goriva Q Max na poti do vas podvržena kompleksnemu sistemu nadzora kakovosti. Njihovo odličnost potrjujeta tudi prejeta evropski certifikat kakovosti EQTM ter priznanje Izbrana znamka zaupanja 2024.

Foto: Petrol

Zanesljiv sopotnik za pustolovščine ob koncih tedna

V življenju si želimo partnerja, ki razume naše potrebe in nas podpira v vseh situacijah. Enako velja tudi za gorivo, ki ga izbiramo za svoje vozilo. Naj bo vedno tam, ko ga potrebujete, in naj vas nikoli ne pusti na cedilu. Prav to je gorivo Q Max, ki je s svojo prisotnostjo na več kot 300 lokacijah po Sloveniji in več kot 600 lokacijah v regiji vedno blizu – pa naj bo to na poti v osrčje Gorenjske, raziskovanje Prekmurja ali vožnja ob obali Jadranskega morja. Ko izberete Q Max, se odločite za zanesljivega partnerja, ki vam omogoča raziskovanje brez omejitev.

Eden od največjih strahov, s katerimi se soočamo med vožnjo na daljše razdalje, je bojazen, da bi ostali brez goriva nekje daleč od doma ali da bi se na poti morali večkrat ustavljati. Prav tukaj Q Max pokaže svojo izjemno učinkovitost, ki zagotavlja brezskrbno vožnjo. Ne le da lahko z enim polnim rezervoarjem prevozite do 50 kilometrov več, kar vam omogoča daljše vožnje brez nepotrebnih postankov, obenem zagotavlja tudi večjo moč motorja ter njegov mirnejši in tišji tek. Zato je vožnja prijetnejša in bolj sproščujoča.

Foto: Petrol

Praktični nasveti za načrtovanje pobega ob koncu tedna

Ko načrtujete pobeg ob koncu tedna, je izjemno pomemben čas. Velikokrat se zgodi, da ga želimo kar najbolj izkoristiti in si v le nekaj dneh ogledati čim več, zato je načrtovanje ključno. Pri tem vam lahko pomaga nekaj preprostih in učinkovitih nasvetov, ki bodo poskrbeli, da bo vaša potovalna izkušnja čim bolj sproščena in brezskrbna.

#1 Uživajte v poti, ne le na cilju

Pot je prav tako pomembna kot končna destinacija. Prevečkrat se osredotočamo na cilj in pozabimo uživati v vožnji. Z gorivom Q Max, ki omogoča daljšo vožnjo brez pogostih postankov, lahko naredite ovinek in raziskujete manj znane poti ter lokalne kraje, ki so polni čarobnih odkritij. Ustavite se na razglednem mestu, obiščite lokalno restavracijo ali odkrijte manj znano naravno znamenitost. S pravo mero raziskovanja lahko vsaka pot postane nepozabna dogodivščina.

seznam lokacij, ki jih je vredno obiskati . Da vam olajšamo iskanje idej za romantične pobege v dvoje, smo za vas pripravili

#2 Vnaprej preverite vremensko napoved

Spontana potovanja so lahko zabavna, a vreme lahko hitro pokvari vaše načrte, če ga ne preverite vnaprej. Vremenska napoved vam omogoča, da izberete prave aktivnosti in se pripravite na morebitne spremembe. Načrtovanje glede na vreme vam omogoča brezskrbno izkušnjo – če je napovedano lepo vreme, se lahko odločite za pohodništvo ali obisk obale. V nasprotnem primeru pa lahko prilagodite načrte in se odpravite v mesta, muzeje ali izberete druge aktivnosti pod streho. Pravočasna priprava na različno vreme zagotavlja, da boste uživali ne glede na to, kaj prinesejo naravne razmere.

#3 Ko potrebujete odmor, se ustavite na Petrolu

Prodajna mesta Petrol niso samo točke za točenje goriva, ampak so pomemben del vašega potovanja. Na njih lahko ne le napolnite rezervoar, ampak se tudi okrepčate – s kavo, prigrizkom ali obrokom, ki vam bo dal energijo za nadaljevanje poti. Poleg hrane in pijače Petrolova prodajna mesta ponujajo tudi dodatne storitve, kot so avtopralnice, hitre polnilnice za električne avtomobile ali igrala za otroke.

#4 Vedno načrtujte dovolj časa za postanke

Med vožnjo si vzemite čas za sprostitev. Konci tedna niso namenjeni hitenju, temveč uživanju na poti in vsakem trenutku. Postanki niso samo nuja za voznika, temveč tudi priložnost, da se spočijete, si pretegnete noge in doživite kaj novega.

#5 Poskrbite, da bo motor tekel kot namazan

Gorivo Q Max s svojo inovativno sestavo aditivov znatno prispeva k čiščenju in ohranjanju čistosti injektorjev ter drugih napajalnih elementov. Rezultat sta večja moč motorja ter njegov mirnejši in tišji tek. Točenje goriv družine Q Max torej obljublja prijetnejšo vožnjo, več glasbe in ljubiteljem jeklenih konjičkov ljubo mirno predenje motorja.

#6 Prilagodite si tempo

Pobegi ob koncih tedna so namenjeni sprostitvi, zato se ne obremenjujte z natančnim urnikom. Prilagodite tempo potovanja svojim željam in trenutnemu počutju. Če želite podaljšati postanek v čudoviti vasi ali ob jezeru, si vzemite čas in uživajte.