Najbolje prodajan športni terenec postal še boljši

Novi Nissan X-Trail v Sloveniji

Spremembe vključujejo izrazit in robusten dizajn zunanjosti, kakovostno notranjost s privlačnimi novimi funkcijam, dodatno praktičnost za lastnike in inovativne nove tehnologije, ki bodo olajšale vožnjo in povečale varnost na cesti.

Popolno vozilo za družinske pustolovščine

Struktura različic X-Trail se je z začetkom prodaje N-Connecte prvič okrepila, tako da imajo kupci na voljo še več izbire, dodane vrednosti in privlačnih funkcij.

Za voznike, ki si želijo bolj prilagodljivo vožnjo in več svobode, so pri Nissanu v novi X-Trail vključili ProPILOT, Nissanovo tehnologijo avtonomne vožnje.

Posodobitve pri modelu X-Trail so uvedli na osnovi povratnih informacij kupcev, s čimer želijo okrepiti njegov položaj popolnega vozila za družinske dogodivščine.

Podajte se novim dogodivščinam naproti v večjem in drznejšem športnem terencu, v katerem vam bo vožnja v še večji užitek: izklesan slog, odlične lastnosti, inovativne tehnologije ter dovolj udobja in prilagodljivosti za vznemirljive pustolovščine z otroki.

Robusten novi zunanji dizajn

Nissan X-Trail je bil vedno znan po jasno izklesanem in močnem slogu, z izrazitimi linijami, visokimi blatniškimi koši in elegantnimi linijami na pokrovu motornega prostora.

Oglejte si zunanjost vozila Nissan X-Trail

Vse te značilnosti so ostale tudi pri novem modelu, saj ima X-Trail izrazit in robusten dizajn sprednjega dela vozila, z novo dinamiko in prestižnejšimi stilskimi elementi. V ospredju je Nissanova rešetka "V-motion", ki je širša in je zdaj v prometu bolj opazna ter odraža slog odbijača pod njo. Zdaj je v večji meri odet v barve karoserije vozila X-Trail, črna plastika pa je prevlečena s prestižnejšim sijočim premazom.

Največja sprememba s profilne strani je pri novem X-Trailu dodatek kromanega stranskega okvirja pri podnožju obeh vrat. Tako se ustvari bolj dinamičen videz, na voljo serijsko pri različici Tekna.

Na obeh straneh sprednje rešetke sta dva sklopa žarometov, ki so odslej oblikovani posebej glede na to, ali gre za halogenske različice ali pa za različice z LED-diodami.

Pri modelih z lučmi LED so za zasenčene luči vključili sistem prilagajanja sprednjih luči. To pomeni, da luči pri zavijanju dinamično sledijo vozilu glede na njegovo hitrost in krmiljenje. Sistem prilagajanja luči je na voljo tudi pri novem Qashqaiju, na splošno pa gre za prvo uporabo tehnologije pri kateremkoli Nissanu v Evropi.

Izboljšane so tudi sprednje meglenke. Po novem so vključene v sprednji odbijač, njihova oblika pa ni več okrogla, temveč pravokotna.

Predelali so tudi sprednje parkirne senzorje. Pri prejšnjih različicah so bili nameščeni v odbijač, vendar niso bili poravnani z njegovo površino. Zdaj so poravnani. Razlika je majhna, a občutna, ter pomaga prikazati novo premium kakovost vozila in Nissanovo ljubezen do podrobnosti.

Philippe Saillard, višji podpredsednik za prodajo in marketing pri Nissan Europe, je ob predstavitvi posodobitev dejal: Povpraševanje po SUV-modelih nenehno raste, zato je za nas izjemna čast, da je Nissan X-Trail najbolje prodajan SUV na svetu. S temi posodobitvami bo novi X-Trail kupcem zagotovil to, kar si zares želijo.

Nova premium notranjost za še večji občutek prestiža

Tudi notranjost novega Nissan X-Traila se ponaša s številnimi posodobitvami za izboljšanje obstoječega občutka izjemne kakovosti.

Ob vstopu bo voznik najprej opazil nov, izjemno dodelan volanski obroč. Odraža dizajn zadnjih Nissanovih modelov po vsem svetu in je standarden pri vseh različicah X-Trail. Nov prisekan volan olajša vstop in izstop iz vozila in zagotavlja bolj športen videz in občutek.

Notranjost novega X-Traila je izjemno priročna, zato gre za popolno vozilo za dogodivščin željne družine. X-Trail bo še naprej omogočal izjemno prostornost in udobje, vključno z največ prostora za noge pri zadnjih sedežih v razredu.

Ima številne pametne možnosti za shranjevanje in praktične rešitve, kot je možnost drsenja/poklopa sedežev v drugi vrsti. Pri različicah s sedmimi sedeži, ki obsega 40 odstotkov vseh prodanih vozil v Evropi, je dostop do prostorne tretje vrste preprost in priročen.

Oglejte si notranjost vozila Nissan X-Trail

Odpiranje/zapiranje prtljažnih vrat s funkcijo prostoročnega dostopa

Pri dveh najvišjih različicah X-Traila je bilo prej že serijsko vključeno električno zapiranje in odpiranje prtljažnega prostora. To funkcionalnost so pri novem modelu še nadgradili, tako da zdaj omogoča tudi prostoročen dostop. Kupci z nakupovalnimi vrečami ali majhnimi otroki v naročju bodo lahko zgolj s pomikom stopala pod zadnjim odbijačem sprožili odpiralni mehanizem prtljažnika.

Poleg tega je prtljažnik pri novem X-Trailu tudi večji. Po zaslugi izboljšanega ogrodja se je velikost prtljažnika pri različici s petimi sedeži s 550 litrov povečala na 565 litrov, kadar so vsi sedeži na svojem mestu. Velikost pri različicah s sedmimi sedeži ostaja nespremenjena (445 litrov). Skupna prostornina vozila, kadar so vsi sedeži zloženi, je 1.996 litrov.

Prtljažni prostor vozil X-Trail vključuje Nissanov inovativen prilagodljiv predelni sistem, ki omogoča devet različnih postavitev polic in pregrad. Te vključujejo tudi skrivni predal, kjer bodo vaše dragocenosti na varnem. X-Trail je tako idealni partner pri družinskih dogodivščinah na prostem.

Tako kot pri vseh Nissanovih vozilih so tudi tukaj vsako izboljšavo, ne glede na to, ali je majhna ali velika, izvedli s kupci v mislih. Rezultat je novi X-Trail, ki ima nov izrazit zunanji dizajn, kakovostnejšo notranjost in dodatno praktičnost za lastnike ter inovativne nove tehnologije.

Nove tehnologije Nissanove inteligentne mobilnosti

Nissanova inteligentna mobilnost je ime za njihovo napredno tehnologijo, s katerimi bodo njihovi avtomobili postali bolj privlačni na način, da bodo na novo določili način vožnje, napajanja in vključevanja v našo družbo. Z letom 2018 pa je Nissan tehnologijo ProPILOT vključil tudi v novi X-Trail. Gre za prvo stopnjo znamke na poti do avtonomne vožnje, ki daje voznikom več svobode, saj jim omogoča avtomatizacijo rutinskih elementov vožnje.

Prvič je na voljo opozorilnik za približevanje vozil s strani na zadnjem delu, ki občutno zmanjša nevarnost nesreče pri vzvratnem speljevanju s parkirnega mesta. Če želi voznik voziti vzvratno, se sprožijo zvočna in vizualna opozorila, ko sistem zazna bližajoče se vozilo. Inteligentni sistem za zaviranje v sili je pri X-Trailu na voljo že od leta 2014, zdaj pa so ga posodobili s funkcijo prepoznave pešcev. Ta inovativna tehnologija pomaga pri preprečevanju nesreč s pešci z uporabo kombinacije sprednjega senzorja in kamere.

X-Trail še naprej vključuje številne druge varnostne tehnologije, npr. sistem za prepoznavanje prometnih znakov, Inteligentni sistem za ohranjanje voznikove pozornosti, inteligentni sistem za pomoč pri parkiranju, AVM-sistem za nadzor okolice vozila in inteligentno opozorilo za nenamerno skrenitev z voznega pasu.

Raziščite inteligentno mobilnost vozila Nissan X-Trail

Oglejte si zmogljivost vozila Nissan X-Trail

Inteligentni štirikolesni sistem Izpostaviti velja tudi inteligenten štirikolesni pogon, ki je narejen za boljšo odzivnost in krmiljenje. Pogon ALL-MODE 4x4-i samodejno usmeri več moči k tistemu kolesu, ki to najbolj potrebuje – 30-krat hitreje, kot vi pomežiknete. Vožnja je preprosta, vi pa imate popoln nadzor celo sredi najhujšega naliva, sneženja ali pri ostrem zavoju.

Vsa Nissanova vozila po vsem svetu so izdelana s skupnim imenovalcem v mislih: samozavestna vožnja. To pomeni, da je občutek pri vožnji lahkoten in izrazit, z natančnim krmiljenjem in okretnostjo, ki ne povzroča stresa. To lahko merijo in primerjajo z drugimi rezultati na tri različne načine – na avtocesti, na podeželskih cestah in v urbanem okolju.

Osnovna cena X-Traila z bencinskim motorjem ter dvokolesnim pogonom znaša 25.900 evrov, medtem ko bo za vstopno dizelsko različico z opremo Visia ter sprednjim pogonom treba odšteti vsaj 26.800 evrov. KOMBINIRANA PORABA GORIVA: L/100KM 4,5 KONJSKE MOČI/NAJVEČJA MOČ 130 KW/177 KM SEDEŽI 5/7 (opcijsko) Šest od osmih obstoječih zunanjih barv so pri novem modelu prevzeli, dodali pa so jim še štiri živahne nove barve – Orange Pearl (biserno oranžna), Red Pearl (biserno rdeča), Blue Pearl Metallic (biserno kovinsko modra) in Dark Brown Pearl (biserno temno java).

X-Trail podira vse rekorde

Izjemno zmogljiv SUV s petimi ali sedmimi sedeži, ki je namenjen dogodivščin željnim družinam, je globalno gledano Nissanovo najbolje prodajano vozilo.

Odkar so Nissan X-Trail leta 2000 prvič predstavili, so vključno z ZDA, kjer model prodajajo pod imenom Rogue, prodali več kot 3,7 milijona vozil. To vključuje skoraj pol milijona vozil v Evropi, kjer model X-Trail ostaja na vrhu lestvice popularnosti.

Od začetka prodaje popolnoma prenovljenega modela tretje generacije v letu 2014 so v Evropi prodali 115 tisoč vozil, povpraševanje pa z leta v leto raste. Prodaja se je od leta 2014 do leto 2015 podvojila, skupno število prodanih vozil pa je zraslo za 40 odstotkov.

Skupaj z modelom Rogue je bil v fiskalnem letu 16 X-Trail najbolj priljubljen SUV na svetu, saj so prodali kar 766 tisoč vozil – več kot katerikoli drug konkurenčni model.