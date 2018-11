Najbolj napredni policijski avto na svetu? #video

Eno izmed najnaprednejših policijskih vozil na svetu

Čeprav imajo v svoji garaži parkirane številne pregrešno drage avtomobile, pri dubajski policiji še vedno nadgrajujejo svoj vozni park. Kot zadnji se je bugattiju veyronu, lamborghiniju aventadorju, ferrariju enzu in drugim pridružil še nadzorni terenec giath. Kot pravijo pristojni, gre za eno izmed najnaprednejših policijskih vozil na svetu.

Pri nadzoru uporablja posebno tehnologijo umetne inteligence in zna samodejno prepoznati vozila. Sofisticiran komunikacijski sistem je povezan neposredno z nadzornim centrom na policiji. Pri nadzoru je sistem zmožen prepoznavati obraze in jih v realnem času obdelati ter policistom javiti, ali je zasledil osebo, ki jo iščejo.

Armaturna plošča je polna zaslonov na dotik, nameščeni so tudi na sovoznikovi strani. Voznik se zato lahko osredotoča na vožnjo, medtem ko sovoznik upravlja vse sisteme. Terenca so izdelali pri W Motors. Slednji so se svetu predstavili z izdelavo superšportnega modela lykan hypersport. Notranjo opremo s podporo umetne inteligence so vgradili pri računalniškem podjetju Safe city group, ki ima sedež v Abu Dabiju.