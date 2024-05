Najbolj dolgočasna cesta na svetu? Razlog je jasen. #foto

Avtocesta z oznako 10 je sicer dolga 1.475 kilometrov, njen rekordno dolg ravni del pa povezuje savdski mesti Haradh in Al Batha. Ta odsek je dolg 256 kilometrov. Cesta, ki prečka puščavo Rub Al-Khali, je, sodeč po Guinnessovi knjigi rekordov, najdaljši raven odsek ceste na svetu.

Cesta brez ovinkov je tudi povsem ravna

Cesto je sprva v zasebne namene zgradil savdski kralj Fahd, ki je državo vodil med leti 1982 in 1992.

Ne le, da tu sredi puščave ni ovinkov (ker zanje niti ni potrebe), tudi teren je povsem ravninski in zato cesta tudi nima omembe vrednih vzponov ali spustov.

Cesta skozi puščavo je asfaltirana in namenjena cestnemu transportu najrazličnejših dobrin, transport je posebej pomemben za lokalno petrokemično industrijo. Posamezne dele pogosto prekrijejo nasipi peska. Razmere za vožnjo niso najbolj prijetne, saj so prek dneva temperature v tej puščavi pogosto višje od 50 stopinj Celzija. Savdijci so na večini svojih avtocest leta 2018 splošno omejitev hitrosti s 120 povečali na 140 kilometrov na uro.

Zelo dolg raven odsek ceste imajo tudi Avstralci – hitra cesta Eyre je povsem ravna celih 146 kilometrov.