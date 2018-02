Najbolj atraktivni VW polo na poti v Slovenijo #foto

Takšno karoserijo bodo v poljskem Evolve Motorsport pripravili za nekdanjega slovenskega prvaka v reliju Darka Peljhana. Foto: Evolve Motorsport

Prva vožnja - Kako dober je novi volkswagen polo

Volkswagen polo je januarja postal zmagovalec izbora Slovenski avto leta, na slovenske ceste pa prihaja tudi v serijski športni različici GTi in kot pravi dirkalnik za naskok na najvišja mesta v državnem prvenstvu. Tam ga bo vozil sedemkratni državni prvak Darko Peljhan.

Hibrid volkswagna in mitsubishija iz Idrije

Že lani jeseni smo poročali o obisku poljske ekipe Evolve Motorsport v Idriji pri Darku Peljhanu, kjer so promovirali dirkalnike z nacionalno homologacijo R4N. To so nekakšni prototipni avtomobili, s katerimi ni mogoče nastopati v vseh državah in prav tako ne na večjih mednarodnih tekmovanjih.

Tak avtomobil združuje tehnično osnovo mitsubishija ali subaruja skupine N, Poljaki pa temu dodajo atraktivno karoserijo modernega avtomobila.

A post shared by EVOLVE MOTORSPORT (@evolvemotorsport) on Feb 8, 2018 at 10:19pm PST

Prednost v nižji masi in okretnosti

V primeru Peljhana bo karoserija volkswagen pola. Tak dirkalnik bo okrog 200 kilogramov lažji od njegovega dozdajšnjega mitsubishija, prav tako bo bolj okreten in tako morda primernejši tudi za enakovreden boj v skupni razvrstitvi z dirkalniki razreda R5. Lani sta v državnem prvenstvu z dirkalniki R5 kot uvoznika posredno sodelovala tudi slovenski Peugeot in Hyundai. Dirkalnike z oznako R4N je nedavno v razpis državnega prvenstva sprejela tudi nacionalna zveza za avtošport AŠ2005.

Peljhanovo karoserijo trenutno še izdelujejo na Poljskem, v ponedeljek pa bo po njegovih besedah že prispela v Idrijo. Prvi reli državnega prvenstva, kjer je lani prvak postal Rok Turk (peugeot 208 R5), bo v drugi polovici aprila v Ajdovščini in Vipavi.