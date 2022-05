Načrti EU: priključne hibride čakajo velike težave

Priključni hibridi so za mnogo avtomobilskih proizvajalcev danes zasilna alternativna rešitev pri pogonih, s katerimi pogosto nadomeščajo dizelska vozila. Priljubljeni so tudi v službenih flotah, saj v nekaterih državah uživajo tudi določene davčne olajšave. To pa se bo v nekaj letih spremenilo, kajti pristojni organi pri EU pripravljajo prilagoditev izračuna uradnega izpusta za ta vozila.

Danes 50 gramov, leta 2027 že 125 gramov izpusta CO2?

Izpusti so pri priključnem hibridu nizki toliko, kolikor pogosto voznik polni baterijo. Če se vozi pretežno z uporabo klasičnega motorja in baterijo napolni le redko, potem je tudi izpust precej višji, kot kažejo uradne številke vsakega proizvajalca.

Pri izračunu uporabljajo poseben faktor, je poročal britanski Autocar. Tega bodo do leta 2025 postavili na 800, do leta 2027 pa se lahko popeteri na vrednost 4.000 ali celo več.

Priključni hibrid, ki ima danes uradni izpust 50 gramov CO2 na kilometer, bi imel po letu 2027 okrog 125 gramov izpusta CO2.

EU želi pospešiti prodajo električnih vozil

To pa bi lahko porušilo stroškovno sliko teh vozil, ki bi s toliko višjim izpustom izpadli iz nekaterih davčnih olajšav. Toliko višje številke bi težavo pomenile tudi za povprečni izpust CO2 posameznega proizvajalca. Ker danes s priključnimi hibridi nadomeščajo dizelsko gnane avtomobile, se bodo morali spopasti s primanjkljajem nižjega izpusta in se v večji meri zanašati na prodajo izključno električnih avtomobilov. Teh bodo morali glede na prodajo klasičnih vozil prodati več in s tem nižati svoj celotni izpust CO2, kar pa bo glede na stanje v avtomobilski industriji – predvsem z dobavami in zapleti v proizvodnji – zagotovo velik izziv.