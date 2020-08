Na Japonskem prvič javno poletel leteči avto s pilotom #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Visok je dva mesta, štiri metre dolg in prav toliko širok. Foto: SkyDrive

Japonsko podjetje Sky Drive je objavilo, da je prvi javni testni polet letečega avtomobila s posadko na Japonskem uspel. Demonstracija je bila izvedena na Toyotinem testnem poligonu, enem od največjih japonskih poligonov. Avtomobil, ki so ga poimenovali SD-03, je s pilotom vzletel in nato pred pristankom nad testnim poligonom krožil približno štiri minute. Še letos ga bodo testirali tudi izven poligona, dokončno naj bi na trg prišel leta 2023.

"Zelo smo veseli, da nam je zgolj po dveh letih od ustanovitve podjetja uspelo izvesti prvi polet letečega avtomobila s posadko na Japonskem," je dejal izvršni direktor Tomohiro Fukuzawa in dodal, da je njihov cilj komercializacija takšnega zrakoplova.

"Želimo družbo, v kateri bodo leteči avtomobili dostopno in priročno prevozno sredstvo po nebu, ljudje pa bodo izkusili varen in udoben nov način življenja," je povedal Fukuzawa.

Pilot je sicer upravljal s krmilnimi napravami, a je stabilnost in varnost zagotavljal računalnik, tehnično osebje pa je ves čas nadziralo pogoje letenja in delovanje zrakoplova, so zapisali v sporočilu za javnost na svoji spletni strani.

Velik za dva osebna avtomobila

SD-03 je najmanjši električni model za vertikalno vzletanje in pristajanje na svetu in po navedbah podjetja zavzema prostor približno dveh parkiranih avtomobilov. Visok je dva metra, štiri metre dolg in prav toliko širok.

Pogonski sklop sestavljajo elektromotorji, ki poganjajo rotorje na štirih mestih. Na vsakem mestu sta po dva rotorja, ki se vrtita v nasprotno smer, vsakega od njih pa poganja svoj motor. Osem motorjev ima za zagotavljanje "varnosti v izrednih razmerah", s tem pa omogoča tudi ustreznost standardom, ki jih zahteva oziroma jih bo zahtevala regulativa.

"Pri oblikovanju neraziskane nove vrste prevoznega sredstva, znane kot leteči avtomobil, smo za navdih izbrali ključno besedo 'progresivno'," je povedal direktor oblikovanja Takumi Yamamot.

"Želeli smo, da bi bilo to vozilo futuristično, karizmatično in privlačno vsem bodočim kupcem ter bi hkrati v celoti vključevalo visoko tehnologijo podjetja SkyDrive," je dodal Yamamot.

Lansiranje v letu 2023

V podjetju upajo, da bo leteči avtomobil postal del običajnega življenja in ne le luksuz. V prihodnosti načrtujejo še več testnih poletov v različnih pogojih, da bosta varnost in tehnologija letečega avtomobila ustrezali vsem industrijskim standardom.

Uspeh tega testnega poleta pomeni veliko verjetnost, da bodo leteči avtomobil do konca leta testirali tudi izven Toyotinega testnega poligona. Podjetje bo še naprej razvijalo tehnologijo, ki jim bo omogočila varno lansiranje letečega avtomobila na trg v letu 2023, so zapisali v sporočilu za javnost. Okvirna cena še ni znana, poroča CNN.

Čeprav se zdi ideja o letečem avtomobilu v bližnji prihodnosti uresničljiva s tehnološkega vidika, bo preteklo še precej časa, preden bo letenje s takim zrakoplovom omogočala tudi zakonodaja. Dokler ta ne bo urejena, bo tehnologija prikrajšana za napredek, tovrstne naprave pa prizemljene. Podobno lahko spremljamo na področju dronov oziroma brezpilotnih zrakoplovov, kjer zakonske omejitve ne omogočajo funkcij, za katere bi jih lahko uporabljali, na primer dostava in podobno.