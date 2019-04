Ni daleč dan, ko bomo potovali z letečimi vozili #video

Del inovatorjev, ki že leta poskušajo promet preseliti s cest v zrak, je tudi ajdovski proizvajalec letal Pipistrel Iva Boscarola. Z ameriškim Uberjem so združili moči in tako že dlje časa razvijajo električni letalnik za velemesta oziroma leteči taksi, so poročali v oddaji Danes na Planetu.

Podobna zamisel, le da z droni, postaja realnost pri naših severnih sosedih. Nad dunajskim nogometnim stadionom je namreč svoj krstni polet opravil prvi manjši brezpilotni dron. Dva potnika je zgolj v pol ure sposoben prepeljati tudi do 70 kilometrov daleč. Leteči avtonomni taksi, ki za svojo pot ne potrebuje pilota, ima kar 16 glasnih propelerjev, s pomočjo katerih se dvigne v zrak navpično na podlago. Leti lahko s hitrostjo 150 kilometrov na uro celih 30 minut, kar pomeni, da lahko potniki preletijo od 50 do 70 kilometrov.

Droni so namenjeni prevažanju ljudi, industrijske opreme in nujnih medicinskih pošiljk. Izdelek je trenutno zanimiv predvsem za Kitajce, Avstrijci naj bi od njih prejeli več tisoč naročil za izdelavo. Za en taksi dron bodo odšteli 300 tisoč evrov.

Pri podjetju za proizvodnjo dronov pravijo, da je izdelek pripravljen na množično proizvodnjo. A Janez Kotar, direktor Inštituta za razvoj brezpilotnih sistemov, meni, da je do njihove resnične uporabe še dolga pot.

"V letalih se vozimo varno, ker so to eno od najbolj varnih prevoznih sredstev. In s takimi igračami je pogoje letalstva praktično nemogoče izpolniti. Dokler pa ti pogoji niso izpolnjeni, ljudje pač ne bomo leteli. Razen seveda s popolnim prevzemanjem odgovornosti nad lastnim življenjem," je dejal Kotar.

Prepričan je, da gre predvsem za promocijo podjetij. Tako kot je na primer Amazon pred petimi leti naznanil, da bo pakete strankam dostavljal z droni. Zamisel se do danes še ni uresničila.

"Vse te stvari so dosegle fenomenalen odziv v trženju, tehnološko, tehnično in zakonsko pa so stvari morda deset let oddaljene," je dejal.