Na dopust v Dubrovnik? Tam bo mogoče najeti slovenske avte.

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Hrvaški avtomobilski trg v precejšnji meri sooblikuje prodaja novih avtomobilov podjetjem, ki se v okolici turističnih krajev ukvarjajo s klasično ponudbo rent-a-car. Vsaj v Dubrovniku bo prihodnje leto (storitev se sicer začenja že ta mesec) alternativo nudila tudi slovenska oblika avtomobilske souporabe oziroma car sharinga.

V Dubrovniku bo sprva na voljo sedem različnih lokacij, tako v starem jedru kot tudi na letališču. Foto: Avant2Go Za zdaj sedem lokacij in štirje različni avtomobili

V Sloveniji ima sistem Avant2Go po dobrih treh letih okrog 250 avtomobilov, ki so v štirih mestih (Ljubljana, Kranj, Maribor in Murska Sobota) na voljo na okrog 100 različnih lokacijah. Na Hrvaškem bodo storitev najprej ponudili v Dubrovniku, kjer bo sistem enak kot v Sloveniji. Avtomobile bo uporabnik poiskal, najel in odklepal prek mobilnega telefona, enako velja tudi za plačilo najema.

V Dubrovniku bo sprva na voljo sedem različnih lokacij, tako v starem jedru kot tudi na letališču. Med vozili so renault zoe, oba električna smarta (fortwo in forfour) in BMW i3.

Kaj pa uporabniki iz Slovenije?

Avtomobile bodo na Hrvaškem lahko najemali tudi obstoječi slovenski uporabniki. Ker za hrvaškim sistemom stoji druga pravna oseba, bodo morali pred prvo uporabo podpisati klavzulo obstoječi pogodbi. Najem avtomobila v Ljubljani in vožnja do Dubrovnika vsaj za zdaj ne bo mogoča, saj je namen storitve (vsaj do vključitve vozil s precej daljšim dosegom) predvsem lokalni.