Na cesto prototipi, ki niso več skriti za karoserijo clia #foto

Renault bo naslednje leto začel proizvajati svoj naslednji električni avtomobil, ki bo neposredni naslednik zoeja. To bo renault 5, ki prav nič ne skriva podobnosti s svojim originalom. Oblika je podobna, motorji kajpak povsem drugačni. Novodobna “petka” bo povsem električna, pri Renaultu obljubljajo nižje proizvodne stroške in nižjo ceno kot pri zdaj že nekdanjem zoeju.

Zunanjost je že enaka serijskemu avtomobilu

Avtomobil bo nastal na električni platformi CMF-B EV. Do zdaj so ga na cestah testirali še skritega za zunanjo karoserijo clia, zdaj pa na ceste prihaja okrog 60 predserijskih avtomobilov. Ti so na primer dobili klasične kljuke stranskih vrat, sicer pa videz dokazuje napovedi iz Renaulta, da bo električna “petka” zelo podobna konceptu. Za zdaj so predserijska vozila pri Renaultu še zamaskirali v zanimiv dizajn, ki pa resnici na ljubo prav veliko več ne skriva.

Teh prototipov pa niso izdelali v tovarni Douai na severu Francije, kjer bodo proizvajali serijske avtomobile. Nastali so v tehnološkem centru v Parizu, namenjemu prav proizvodnji prototipov in kamor je dostop pričakovano zelo omejen. Ti prototipi so bili že do zdaj, ko so jih torej še skrivali za zunanost clia in jih testirali na severu Evrope, tehnično enaki poznejšim serijskim avtomobilom. Od zdaj naprej pa se enačijo tudi že po zunanjosti.

