Nova “petka”: znanih je vse več podrobnosti #foto

Renault bo svoj naslednji električni avtomobil izdelal na platformi CMF-B EV. Z njim ciljajo na dostopnejše cene. Za zdaj je Renault poleg Volkswagna (koncept ID.2all) pokazal največ konkretnih podatkov o manjših električnih avtomobilih prihodnosti. Renaultov cilj je, da bi novodobna "petka" stala med 20 in 25 tisoč evri. To naj bi Francozom omogočilo dobičkonosnost.

To je sicer še vedno koncept, ki pa razkriva glavne linije. Foto: Renault

Že nekaj časa je znano, da bo novodobna električna "petka" krajša od štirih metrov, s tem tudi krajša od clia. Avtomobil bo dolg 3,95 metra, kar ga uvršča v urbana okolja, kjer se bo s svojo okretnostjo tudi dobro znašel. Renault 5 bo imel pet vrat, kljuke zadnjih stranskih bodo skrite ob rob stekel.

Motor bo imel moč okrog 134 "konjev", bateriji pa bosta na voljo v dveh kapacitetah. Manjša bo imela 40, večja pa 52 kilovatnih ur. Če gre sklepati po renaultu zoeju, bi doseg z večjo baterijo moral znašati vsaj med 300 in 350 kilometrov. Manjša baterija bo nudila primerljivo manjši doseg, a bo avtomobil z njo cenejši.

Renault 5 nekoč in v prihodnosti:

Renault 5 GT turbo. Foto: Renault Avtomobil je oblikoval Gilles Vidal, oblikovalski oče peugeota 208. Foto: Renault

Na vožnjo bosta poleg kompaktnih dimenzij lahko vplivala tudi večvodilna zadnja prema in sistem "brake-by-wire", kjer torej leva stopalka ne bo več neposredno povezana z zavorami. Tehnološka posebnost "petke" bo tudi sistem V2G, ki bo omogočal pošiljanje elektrike iz baterije avtomobila v električno omrežje.

Kaj nova "petka" pomeni za prihodnost clia?

Kaj prihod električnega renaulta 5, ki je neposredno resda zamenjava za model zoe, pomeni za prihodnost clia? Slovenski prodajni prvak bo letos dobil obsežnejšo prenovo, podrobnosti glede nove generacije za zdaj še niso znane. Več informacij bo morda znanih v nekaj tednih, ko bomo v Bruslju vozili prenovljenega clia. Renaultov predsednik de Meo medtem ni izključil možnosti, da bi clio kmalu postal le še avtomobil za trge, kjer bo prodaja motorjev z notranjim izgorevanjem še dovoljena. Znotraj Evropske unije bo to načeloma do leta 2035. Težava za novo generacijo clia bodo višji okoljski standardi Euro 7, ki bodo na avtomobile njegove velikosti predvsem stroškovno zelo obremenilni. V razred manjšem avtomobilu so že danes, tako de Meo, finančno smiselni le še polno električni pogoni. Z novimi standardi bi se lahko podobno zgodilo še razred višje, to pa bi nato povečalo zanimivost novodobnega renaulta 5.