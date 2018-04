Na cesto prihaja ta futuristični tovornjak #foto

Med Kalifornijo in Florido v ZDA bo peljal ta futuristični tovornjak, ki išče nove načine za varčevanje z energijo pri tovornjaku z največjo skupno dovoljeno maso dobrih 36 ton.

Testno bo vozil med Kalifornijo in Florido v ZDA. Foto: Airflow Truck

Tovorno vozilo poganja šestvaljni motor z močjo 298 kilovatov (400 'konjev') in 2.508 njutonmetri navora. Foto: Airflow Truck Shell se je povezal z ameriško družbo Airflow Truck. Skupaj so izdelali koncept aerodinamično zelo učinkovitega tovornjaka, ki kljub klasičnemu dizelskemu motorju zagotavlja velike prihranke pri gorivu. Maja bodo z njim začeli testno voziti med zahodno in vzhodno obalo ZDA.

Kabina iz ogljikovih vlaken, temeljita skrb za aerodinamiko

Kabino tovornjaka so izdelali iz ogljikovih vlaken. Poskrbeli so za kar najbolj aerodinamično učinkovito zasnovo zunanjosti vlačilca. Spredaj ima aktivne lopatice pri maski motorja, ki se zaprejo takrat, ko lahko motor dobi manj zraka. Na zadku prikolice poseben zaključek, ki spominja na rešitve iz navtike, zmanjšuje upor.

Tovorno vozilo poganja šestvaljni motor z močjo 298 kilovatov (400 'konjev') in 2.508 njutonmetri navora. Na vzponih dodatno moč zagotavlja še hibridni pogonski sklop. Na vrhu so solarne celice, ki zagotavljajo energijo za sistem 48-voltne napetosti. Sončna energija med drugim zagotavlja delovanje klimatske naprave, brisalcev, mikrovalovke in podobno.

Skupna masa tovornjaka bo dobrih 36 ton

Tovorno vozilo bo med Kalifornijo in Florido peljalo polno naloženo prikolico, to je maso 36.287 kilogramov. Med potjo bodo pri Shellu in Airflow Truck merili količino energije, ki je potrebna za premikanje ene tone tovora ter tako učinkovitost koncepta primerjali s klasičnimi tovornjaki.

Foto: Airflow Truck

Foto: Airflow Truck

Foto: Airflow Truck