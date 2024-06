Policisti celjske prometne policije so med rednim nadzorom cestnega prometa na avtocesti A1 izven naselja Lopata ustavili romunskega voznika avtobusa, ki je imel k avtobusu pripeto dvoosno prikolico. Ob pregledu so ugotovili, da je šofer zaradi poškodbe vlečne kljuke prikolico na avtobus privezal kar z vrmi.

Prometni policisti so ob pregledu ugotovili še, da so pnevmatike na prikolici skoraj povsem izrabljene. Voznik je po ugotovitvah policije tudi manipuliral s podatki o delovnem času, tako da dejansko ni imel dovolj počitka, prikrajal pa je tudi podatke tahografa.

Zaradi ugotovljene tehnične neurejenosti so priklopno vozilo policisti izločili iz prometa. Vozniku avtobusa so izdali plačilni nalog v višini 870 evrov, podjetju iz Romunije, ki je lastnik avtobusa, pa so izrekli 6.400 evrov globe.