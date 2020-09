Mrtvo pijan najprej dvakrat padel po tleh in potem sedel za volan

Kljub neskončnim opozorilom o nevarnostih vožnje pod vplivom alkohola in smrtnim nesrečam nekateri opozoril še vedno ne jemljejo resno. Tokrat se lahko zahvalimo mimoidočim, ki so mrtvo pijanega voznika prijavili in preprečili hujše posledice.

Kljub očitnim znakom alkoholiziranosti sedel za volan

Kranjski policisti so včeraj popoldne obravnavali prijavo o pijanem moškem, ki je najprej dvakrat padel po tleh, preden se mu je uspelo usesti v osebni avtomobil. V takem stanju se je nato tudi odpeljal, a so ga k sreči po predhodni prijavi policisti izsledili. Preizkus alkoholiziranosti je pri njem pokazal rezultat 0,77 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka. Policisti so mu odvzeli vozniško dovoljenje, prepovedali nadaljnjo vožnjo, zaradi hujšega prekrška pa proti njemu poteka prekrškovni postopek.

Za volan nikoli pod vplivom alkohola

Alkohol lahko sicer še tako varnega in previdnega voznika spremeni v potencialnega morilca na cesti. Voznik z, na primer, enim gramom alkohola na kilogram krvi ali 0,48 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka ima v primerjavi s treznim voznikom kar 25-krat večjo možnost udeležbe v prometni nesreči.



Alkohol, droge in druge psihoaktivne snovi ne spadajo v promet v nobenih okoliščinah in pod nobenimi pogoji. Gre za osebno odločitev posameznika v prometu, še posebej pri vožnji, da se tem substancam povsem odpove. Vozniki pogosto sedejo za volan pijani, ker mislijo, da so dovolj sposobni za vožnjo, torej precenjujejo svoje sposobnosti. Pogosto se v družbi želijo izkazati ali celo podležejo pritiskom okolice, ki od njih zahteva bolj "frajersko" držo.

Vendar vožnja pod vplivom alkohola in drugih opojnih substanc ni niti najmanj frajerska, temveč popolnoma neumna in neodgovorna.