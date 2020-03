Mestni avtomobil za osem tisočakov? #foto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Space star morda pri nas ni med najbolj prepoznavnimi imeni, a ta majhen mestni avtomobil vztrajno pridobiva simpatije. Z drugo prenovo se je oblikovno približal drzno oblikovanim modelom znamke, za dobrih osem tisočakov pa kupec dobi pet let tovarniške garancije, litrski trivaljni atmosferski motor in okreten mestni avtomobilček.

Morda vam je ime colt bolj poznano kot space star. Da, colt je predhodnik današnjega mitsubishijevega mestnega avtomobila. Čeprav se ''zvezdni utrinek'' pri nas drži bolj v ozadju, pa je njegov prodajni uspeh drugje pravzaprav dober. Ta mali globalni avtomobil je naprodaj v več kot devetdesetih državah sveta, kjer je v šestih letih našel 650 tisoč kupcev, od tega tretjino v Evropi.

Dinamični ščit za večjo prepoznavnost na cesti

Od predhodnika se prenovljeni space star loči po sprednji maski, ki jo krasi nov dizajn, ter po novi obliki luči. Pri boljše založenih paketih je na voljo tudi v LED-tehnologiji, kar je za ta razred prej izjema kot pravilo. Na račun nove oblikovne zasnove je postal bolj učinkovit, kot pravijo pri Mitsubishiju, ima enega boljših koeficientov zračnega upora v razredu 0,27 Cd.

Notranjost ostaja za nezahtevne kupce, a z novim oblazinjenjem in dodatnimi mehkimi materiali na vratnih oblogah so naredili korak naprej v smislu izboljšanja počutja za volanom. Pri bolje založenih paketih ne manjka niti ogrevanje sedežev, na voljo pa sta dve različni večopravilni enoti – ena ima diagonalo 17,8 centimetra, druga z integrirano navigacijo pa 16,5-centimetrsko diagonalo.

Space star v dolžino meri 3,8 metra, a ima vseeno prostora za pet potnikov. Foto: Mitsubishi

Pravi mestni partner z 9,2-metrskim obračalnim krogom

Space star se seveda najbolje počuti v mestnih središčih, kjer z obračalnim krogom 9,2 metra zlahka vijuga po še tako ozkih ulicah. Zaradi velikih stekel in stranskih ogledal pa hvalimo preglednost v vse smeri. Da ni avtocestnih dirkač, govorita že njegova motorja. Osnovni je litrski, za nekoliko hitrejše voznike pa je na voljo 1,2-litrski motor. Prvi ima 52 kilovatov in je sparjen izključno s 5-stopenjskim ročnim menjalnikom, drugi ima 59 kilovatov in je poleg ročnega menjalnika na voljo tudi s 5-stopenjskim samodejnim menjalnikom.

Za osnovnega dobrih osem tisočakov

Predvidoma bo v letu prodaje space star našel 100 novih lastnikov, ki bodo zanj odšteli vsaj 8.500 evrov. Toliko namreč stane osnovni model z litrskim motorjem, cene z 1,2-litrskim motorjem pa se začnejo pri deset tisoč evrih. Najdražji je space star s samodejnim menjalnikom CVT, 1,2-litrskim motorjem in paketom opreme intense+ – zanj bo treba pripraviti 13.500 evrov.

Foto: Mitsubishi

Foto: Mitsubishi

Foto: Mitsubishi