Mestna hibrida, ki v Evropi segata po zvezdah, zapeljujeta z ugodno ceno

Fiat 500 in Fiat Panda, od nekdaj v samem vrhu svojega segmenta v Evropi, sta prva mestna avtomobila skupine FCA, opremljena z novo bencinsko tehnologijo blagega hibridnega pogona Mild Hybrid.

Ugodna akcijska cena kar dveh novih blagih hibridov skupine FCA tudi slovenskim voznikom ponuja možnost, da aktivno prispevajo k ohranjanju okolja, ki je sploh v urbanih središčih izjemno obremenjen zaradi emisij toplogrednih plinov. Cestni promet namreč prispeva kar petino vseh toplogrednih plinov, ki pospešujejo podnebne spremembe.

Vsaj 17 odstotkov vozil naj bo električnih oz. priključnih hibridov Zmanjševanje izpustov toplogrednih plinov je zato poglavitni cilj mednarodne skupnosti. EU se je zavezala svoje izpuste zmanjšati za 40 odstotkov do leta 2030. Če želimo pri nas doseči te cilje do leta 2030, moramo na področju alternativnih goriv do leta 2030 zagotoviti, da bo v strukturi osebnih vozil vsaj 17 odstotkov električnih vozil oz. priključnih hibridov, torej skupaj skoraj 200 tisoč vozil.

Proizvajalci avtomobilov si vedno bolj prizadevajo, da bi ljudem približali trajnostno mobilnost oziroma alternativne oblike mobilnosti. Povpraševanje po električnem voznem parku je vedno večje. Vedno več gospodinjstev načrtuje nakup vozila na električni ali hibridni pogon.

Število osebnih avtomobilov na hibridni pogon je lani znašalo približno 9.400, število električnih osebnih avtomobilov pa 3.670.

Električni mejnik v zgodovini znamke Fiat

Tudi Fiat se je odločno podal na pot elektrifikacije znamke. Lani je bilo tako prelomno leto v zgodovini znamke Fiat, in sicer s predstavitvijo novih hibridnih različic modelov 500 in Panda.

Prva modela skupine FCA med mestnimi avtomobili sta kot prva v svoji kategoriji opremljena z novo hibridno tehnologijo in prinašata revolucijo v urbano mobilnost. Tako bo električna urbana mobilnost, od katere je odvisen tudi scenarij zmanjševanja toplogrednih plinov, od zdaj dostopna še več ljudem. Za voznike, ki prisegajo na eleganco in čustva, je tukaj Fiat 500, za tiste, ki jim je funkcionalnost avtomobila na prvem mestu, pa je primerna Panda s petimi vrati.

Fiatov prispevek k trajnostni mobilnosti

Vožnja s Fiatom 500 Hybrid in Fiat Pando Hybrid bo veliko prispevala k premagovanju kratkih razdalj v mestih, da bomo še učinkovitejši, predvsem pa prijaznejši do okolja.

Vožnja s hibridnimi modeli prinaša tudi druge ugodnosti. Oba Fiatova modela 500 Hybrid in Panda Hybrid sta v skladu s standardi Euro 6D Final, ki omogočajo vstop in vožnjo po mestnih središčih, cenejše parkiranje in davčne olajšave.

Fiat 500 Hybrid in Fiat Panda Hybrid – nov evropski standard za električne mestne avtomobile

Nova bencinska tehnologija blagega hibridnega pogona Mild Hybrid

Kultna in dopolnjujoča se modela 500 in Panda sta na voljo z novim bencinskim pogonskim sklopom Mild Hybrid, ki ga sestavljata litrski trivaljni motor z močjo 70 "konjev", povezan z ročnim šeststopenjskim menjalnikom, in dodatni elektromotor.

Ima 12-voltni generator BSG (Belt-integrated Starter Generator) in litij-ionsko baterijo. Zahvaljujoč sistemu BSG sta zagotovljena visoka raven udobja med vožnjo in tih zagon motorja brez vibracij v načinu Stop & Start.

Ta tehnologija omogoča, da se motor z notranjim izgorevanjem preprosto izklopi tudi pri hitrosti, nižji od 30 kilometrov na uro s prestavljanjem v nevtralni položaj. Armaturna plošča, ki prikazuje informacije o hibridnem sistemu, voznika opozori, kdaj mora to storiti. Pri vožnji v prostem teku litij-ionska baterija napaja vse elemente in vozniku zagotavlja popoln nadzor nad vozilom.

Za petino manj izpustov

V primerjavi z motorjem 1.2 Fire prinaša različica Mild Hybrid učinkovitejšo porabo goriva in v povprečju za 20 odstotkov nižje izpuste CO2, pri modelu Panda Cross celo do 30 odstotkov, ne da bi bile pri tem omejene zmogljivosti motorja.

Italijanska lepotica, ki vas bo očarala s svojo preprostostjo in privlačnostjo

Fiat Panda je neposredna in brezskrbna, ima kompaktne zunanje mere in prostorno notranjost, ki jo je mogoče prilagoditi najrazličnejšim vrstam prtljage. Za njo so že štiri več kot uspešna desetletja, pred njo pa pomembna misija: spremeniti urbano mobilnost in zadostiti novim potrebam ljubiteljev Pande, ki zre v prihodnost s spoštovanjem do okolja.

Različica Fiat Panda 1.0 GSE Hybrid 51 kW (70 KM) Easy vključuje naslednjo opremo:

varnostne sisteme: ESP, ASR, MSR in HBA,

sistem za pomoč pri speljevanju po strmini,

sistem Start & Stop,

centralno zaklepanje z daljinskim upravljanjem,

električni pomik sprednjih stekel,

zadnje sedeže, deljive v razmerju 60:40,

voznikov sedež, nastavljiv po višini,

nadomestno kolo manjših dimenzij.

Cena od: 10.600 evrov

Italijanski šarmer spet v središču pozornosti

Fiat 500 navdušuje že od leta 1957 in njegova zvezda žari kot še nikoli do zdaj. Ta kultni model že več kot šest desetletij navdušuje evropske voznike ter je eden najuspešnejših mestnih avtomobilov v Evropi in moderni naslednik originalnega Fiata 500 iz leta 1957, ki smo ga poznali po vzdevku topolino.

Različica Fiat 500 1.0 GSE Hybrid 51 kW (70 KM) Lounge vključuje naslednjo opremo:

varnostne sisteme: ESP, ASR, MSR in HBA,

sistem za pomoč pri speljevanju po strmini,

sedem varnostnih blazin,

tempomat z omejevalnikom hitrosti,

volanski obroč v usnju z ukaznimi tipkami za upravljanje avtoradia,

Uconnect™ DAB avtoradio s sedempalčnim zaslonom na dotik,

zrcaljenje zaslona pametnega telefona (Apple CarPlay in Android Auto™),

senzorje za parkiranje zadaj,

meglenke spredaj,

električno nastavljivi in ogrevani zunanji vzvratni ogledali v barvi karoserije,

zadnje sedeže, deljive v razmerju 50:50, z vzglavniki, nastavljivimi po višini,

voznikov sedež, nastavljiv po višini,

žep na hrbtni strani sovoznikovega sedeža,

nadomestno kolo manjših dimenzij.

Cena od: 12.390 evrov

