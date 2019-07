Messi nič več z audijem? Dobil naj bi španskega športnika.

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Audi je eden od najbolj opaznih pokroviteljev Barcelone že 13 let. Vsako leto svojim nogometašem podelijo za uporabo svoje nove avtomobile. Toda zvezdniki se pogosto raje vozijo s svojimi lastniškimi (prestižnimi in superšportnimi) avtomobili, zato so v Ingolstadtu domnevno vse manj zadovoljni s tem partnerstvom, poročajo španski mediji.

Španski avtomobil za "španske" nogometaše?

Po za zdaj neuradnih informacijah se tako vodstvo kluba dogovarja z znamko Cupra, to pokroviteljstvo pa naj bi presegalo zgolj vlogo avtomobilskega opremljevalca prve nogometne ekipe. Audi je letno za to vlogo sicer plačal pet milijonov evrov.

Cupra je do zdaj predstavila model ateca, kmalu pa bodo razkrili še prvi namenski avtomobil formentor.