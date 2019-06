Merklova z avtomobilsko industrijo o zmanjšanju izpustov

Nemška kanclerka Angela Merkel je v ponedeljek z vodji nemških političnih strank, sindikatov in avtomobilskih proizvajalcev razpravljala o tem, kako zmanjšati avtomobilske izpuste in doseči podnebne cilje. Srečanje je bilo namenjeno izmenjavi mnenj, morebitnih konkretnih vladnih ukrepov na tem področju še ni.

Srečanje ni bilo namenjeno sprejemanju zaključkov, šlo je za "neformalno izmenjavo idej" o ključnih spremembah v avtomobilski industriji, ki v Nemčiji zaposluje več kot 800.000 ljudi.

Do srečanja je prišlo potem, ko so okoljske organizacije in tudi avtomobilska industrija vlado pozvali, naj začrta smer, v katero bodo v prihodnje šle tehnologije transporta. Tako združenje proizvajalcev kot največji sindikat v državi IG Metall sta politike pozvala, naj pospešijo odločanje o izgradnji infrastrukture za električne avtomobile. Vladne stranke so marca napovedale, da bodo pripravljale redna srečanja, da bo avtomobilska industrija pripravljena na prihodnost in da bodo ugotovili, kje lahko vlada pomaga.

Nemčija mora postati "svetovni prvak"

Nemški minister za promet Andreas Scheuer je pred srečanjem na Twitterju zapisal, da mora Nemčija, da bo ohranila blaginjo in izpolnila podnebne cilje, postati "svetovni prvak" na področjih, kot so električna mobilnost, avtomobili na vodikov pogon in alternativna goriva.

V stranki Merklove CDU so dejali, da ne podpirajo favoriziranja katere od čistejših tehnologij, v nemški Levici pa so pozvali k "radikalnemu obratu" k financiranju javnega prevoza.

Iz prispevka CDU za ponedeljkov posvet je razvidno, da v stranki zavračajo izpostavljanje katerega od načinov transporta ali prepovedi uporabnikov cestnega prevoza. Slednje se verjetno nanaša na prepovedi za določena dizelska vozila v nekaterih nemških mestih.

V CDU tako ne nameravajo za prioriteto postaviti električne avtomobile in se bodo zavzemali za širok nabor tehnologij, eno glavnih vlog naj bi imela tudi razširitev možnosti na železnici, med drugim naj bi potovanje z vlakom spodbujali z davčnimi ukrepi.