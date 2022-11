Mercedes z novim rekordom na Nordschleife #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Mercedes-AMG one

Mercedes-Benz je s svojim voznikom Mariom Engelom postavil nov mejnik na 20,8-kilometra dolgi dirkaški stezi Nordschleife. S superšportnikom mercedes-AMG one so postavili čas 6 minut in 35 sekund.

Prejšnji rekord je držal porsche 911 GT2 RS Manthey Racing s časom 6 minut in 43 sekund.

Med prototipi je Volkswagen z električnim ID.R postavil čas 6 minut in 5 sekund, razred zase ostaja dosežek Porscheja s povsem “odprtim” dirkalnikom 919 spyder za Le Mans - 5 minut in 19 sekund.

Pet motorjev za skupno moč prek tisoč “konjev”

Mercedesov avtomobil, ki so ga poimenovali tudi kot “formulo ena za vsakdanje ceste” poganjajo 1,6-litrski šestvaljni bencinski motor in štirje dodatni elektromotorji. Sistemska moč znaša 782 kilovatov (1.063 “konjev”). Najvišja hitrost je uradno pri 352 kilometrih na uro.

Pri Mercedesu so potrdili, da so za rekordno vožnjo uporabili povsem serijsko različico avtomobila. Skupno jih bodo izdelali 275, vsak med njimi bo stal več kot dva milijona evrov.

Foto: Mercedes-Benz

Foto: Mercedes-Benz

Foto: Mercedes-Benz