Plačilo goriva s prstnim odtisom? Mercedes se strinja.

Leta 2002 je Audi z modelom A8 med prvimi uvedel možnost zagona avtomobila prek prstnega odtisa. Pozneje je prstni odtis za aktivacijo določenih funkcij znotraj avtomobila preizkusilo še nekaj drugih proizvajalcev. Mercedes-Benz pa se zdaj s prstnim odtisom podaja na področja, ki ga omogočajo “povezane” storitve v širšem avtomobilskem ekosistemu.

Foto: Metka Prezelj

Med te sodijo tudi bencinski servisi in tako bo mogoče v Nemčiji na okrog 3.500 črpalkah gorivo plačati prek prstnega odtisa v vozilu. Ta bo povezan z ustrezno kartico in podatki z ustrezno “povezane” črpalke, ki bo javila količino goriva in ceno za liter. Mercedes je opravil raziskavo trga in ugotovil, da bi približno 60 odstotkov voznikov, starih od 18 do 39 let, gorivo raje plačala kar iz notranjosti avtomobila. Vsaj polovico takih voznikov sodeč po raziskavi zanima nakup storitev ali izdelkov prek avtomobilskega vmesnika.

Mercedes bo funkcijo za začetek uvedel v Nemčiji, v načrtu pa je tudi širitev ponudbe na druge evropske trge. Funkcijo bo mogoče razširiti tudi na področje plačila polnjenja pri električnih avtomobilih.