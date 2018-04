To je novi limuzinski mercedes razreda A #foto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Foto: Mercedes-Benz

Šesti član Mercedesove kompaktne družine avtomobilov, ki nosi kodno ime Z177 se oblikovno močno opira limuzinski koncept razreda A, predstavljen lani na avto salonu v Šanghaju. Udaren videz se močno opira na oblikovno usmeritev nedavno predstavljene kombilimuzine, pri zadku pa je ekipa Roberta Lešnika nekaj navdiha našla pri tretji generaciji CLS. Limuzinski razred A, ki je zaradi 60 milimetrov daljše medosne razdalje pridobil dodatno črko L bo naprodaj le na Kitajskem. V Evropo bo zapeljal oblikovno enak avtomobil, vendar bo za nas navoljo le različica s krajšo medosno razdaljo.

‘’Sta enaka modela le z drugačno dolžino. Dodatna dolžina za kitajsko različico je osredotočena v celoti na zadnja vrata, ki so daljša kot pri kateremkoli razredu A na svetu in omogočajo lažji vstop do sedežev,’’ je za britansko revijo autocar dejal Gorden Wagener, glavni zunanji oblikovalec pri Mercedesu.

Meri neposredno na Audijev limuzinski A3

Nova limuzina je eden izmed osmih kompaktnih modelov, ki jih bo izdelal mercedes-benz. Novi razred A L odkrito napada Audijev limuzinski A3, v bližnji prihodnosti pa se mu bodo v kompaktnem segmentu pridružili še nova generacija razreda B, CLA, CLA shooting brake in GLA. Najverjetneje se jim bo pridružil še mali kompaktni SUV z imenom GLB.

Foto: Mercedes-Benz

Foto: Mercedes-Benz

Foto: Mercedes-Benz

Kitajski razred A L dimenzijsko lovi evropski razred C

Z 4.609 milimetri skupne dolžine je A L od razreda C, ki se prodaja v Evropi krajši za vsega 77 milimetrov. Skupno je še 14 milimetrov ožji (1.796 mm) in 18 milimetrov višji (1.460 mm) ter ima le za 51 milimetrov krajše medosje (2.789 mm). Prtljažni prostor ima 420 litrov.

V Slovenijo bo zapeljal limuzinski A z 2.729 milimetrov dolgim medosjem, kar je točno za 60 milimetrov manj kot pri A L. Skupna dolžina se bo zmanjšala na 4.549 milimetrov, a bo še vedno za 91 milimetrov daljši kot limuzinski audi A3.

Nadaljevanje zgodbe z umetno inteligenco

V potniški kabini je novi limuzinski A L opremljen s prepoznavno armaturno ploščo in tehnološkimi elementi. Na sredini kraljuje sistem MBUX z zaslonom na dotik in možnostjo govornih ukazov preko ukaza ‘Hej Mercedes’.

Mercedes-benz bo za kitajski trg avtomobil izdeloval v obratu v Beijing Benz Automotive, kjer ima Daimler skupen obrat s podjetjem Beijing Automotive Industry.