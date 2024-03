Marsikdo zavira, Korejci bodo vložek povečali #foto

Medtem ko nekateri tradicionalni proizvajalci upočasnjujejo vlaganja v program elektromobilnosti, bo Hyundaijev avtomobilski koncern svoj vložek podvojil. Korejci so za razliko od večine proizvajalcev, večinoma ti prihajajo iz Evrope, do razvoja električnih avtomobilov pristopili veliko bolj odločno. Tehnološko njihovi avtomobili zato sodijo nad evropsko raven. Hyundai je zdaj napovedal dodaten vložek več kot 47 milijard evrov v program električnih avtomobilov, kar zadeva tako znamko Hyundai kot tudi Kia.

Več kot pol naložbe bodo namenili novi infrastrukturi za raziskave in razvoj ter proizvodnim linijam za električne avtomobile. Hyundai bo zaposlil dodatnih 80 tisoč ljudi.

Že letos zagon tovarne v ZDA

Hyundai bo sicer še naprej ostal prilagodljiv glede na prodajne trende in bo svoje pomembnejše modele ponujal tudi s hibridnimi in priključno hibridnimi pogoni. Dolgoročno prihodnost vidijo v električnih pogonih in zato so se odločili za povečanje naložbe.

Hyundai bo predvidoma že letos začel električne avtomobile proizvajati v tovarni v ZDA, s čimer bodo ti upravičeni do ameriške subvencije, lokalna proizvodnja bo pomembna tudi v Evropi - tu kljub tehnološki prednosti v prodaji obe korejski znamki z električnimi avtomobili do zdaj nista med najuspešnejšimi.