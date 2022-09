Mali lev bo dobil motor svojega večjega brata

Peugeot bo v električno dvestoosmico vgradil elektromotor iz večjega modela e-308. Zmogljivost pogona se bo povečala za 15 odstotkov, to je s 100 na 115 kilovatov. Skupaj z baterijo večje kapacitete bo doseg avtomobila večji za dobrih deset odstotkov. Bruto kapaciteta baterije bo znašala 51 kilovatnih ur, neto za uporabnika pa dobrih 48 kilovatnih ur. Uradni doseg po WLTP znaša do 400 kilometrov, uradna poraba pa 12 kilovatnih ur na 100 prevoženih kilometrov. V praksi so te številke navadno manjše, a vsaka izboljšava lahko pri avtomobilih z relativno majhnimi baterijami pomembno vpliva na vsakodnevno uporabnost.

Od prihoda na trg je Peugeotov električni avtomobil dobil dve nadgradnji, ki sta doseg povečali za 17 odstotkov, porabo pa znižali za 15 odstotkov. To so sicer številke uradnih meritev. Med tehnološkimi izboljšavami so toplotna črpalka, vgradnja energijsko učinkovitejših pnevmatik in novo prestavno razmerje reduktorja.

Foto: Peugeot

Foto: Peugeot