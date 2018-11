Makedonec narisal novodobnega yuga

Novodobni koncept očaral Američane

Z avtomobilskega vidika je prebivalce ZDA malo stvari šokiralo tako kot pred 30 leti pogumen poskus popularizacije zastave yuga čez lužo. To je bil avtomobil, ki je prihajal iz vzhodnega bloka Evrope in predstavljal takratno ponudbo vozil v vzhodnoevropskih državah. Kupci avtomobilov, kot je bil yugo, takrat niso mogli izbirati barve karoserije, na avtomobil pa so čakali tudi več mesecev, celo pol leta. Ko so se odpravili po avtomobil, tako še niso vedeli, v kakšni barvi ga bodo dobili.

Čeprav je yugo čez lužo klavrno končal svojo pot in osupnil le nekaj zvestih privržencev, je koncept makedonskega avtorja Mihaela Merklerja požel veliko zanimanja.

Za koncept je poskrbel Makedonec Mihael Merkler. Foto: Mihael Merkler

Yugo iz prihodnosti z nevidnimi kljukami

Merkler je pri konceptu yuga uporabil kar nekaj zanimivih dodatkov, ki jih pri takšnem avtomobilu nismo pričakovali. V oči padejo kljuke, ki se ob vožnji ali neuporabi skrijejo v vrata in zadnja stekla s Subarujevega modela SVX. Športni yugo stopa v nov svet s prepoznavno masko hladilnika in sprednjimi žarometi, ki so navdih dobili pri originalnem modelu.

Oznaki 5.0 na sprednjih blatnikih sporočata, da je v nosu vgrajen osemvaljnik iz forda mustanga, zato pa mora imeti posebne hladilne reže na pokrovu motorja. Merkler je ohranil prepoznavno kockasto obliko koncepta - yugo deluje na ključnih področjih zvest predhodniku, a prinaša precej novih elementov, ki ga izstrelijo v 21. stoletje.

Najzaslužnejši za pohod yuga v ZDA je bil poslovnež Malcolm Bricklin, ki je hotel Američanom ponuditi zelo poceni in preprost avtomobil. Medtem ko je Zastava med letoma 1978 in 2008 v Kragujevcu izdelala 794.428 yugov, jim jih je uspelo med letoma 1985 in 1992 v ZDA prodati 141.651.



To ni bilo dovolj, da bi zgodba o uspehu lahko trajala, med krivci za konec posla naj bi bili tudi težave pri financiranju projekta in splošno nezadovoljstvo Američanov s kakovostjo yuga.