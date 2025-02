Kdo je to? V Sloveniji obnovil Titovega rollsa-roycea, zdaj želi vrniti yuga.

Za projektom stoji Aleksandar Bjelić. Foto: Bjelic&Barth Zastava je prvega yuga v Kragujevcu izdelala leta 1980, in sicer na zasnovi fiata 127. Izdelovali so ga vse do novembra 2008, ko je tovarno zapustil še zadnji yugo. Skupno so jih izdelali 794 tisoč, manjši del avtomobilov so izvozili tudi v ZDA.

Ime yugo se lahko vrne v avtomobilski svet, čeprav je to za zdaj le ideja in poslovni načrt srbskega izseljenca v Nemčijo Aleksandra Bjelića. Ta že okrog 30 let živi in dela v Nemčiji, kjer je kot lastnik podjetja Globo (ukvarjali so se tudi z restavracijskim poliranjem starodobnikov) poskrbel že za več zanimivih avtomobilskih projektov.

Pred petimi leti je Bjelić izpeljal obnovo nekdanjega Titovega rolls-roycea iz Tehničnega muzeja Slovenija v Bistri pri Vrhniki.

Bjelić je trenutno lastnik treh podjetij in je tudi profesor na beograjski univerzi.

Oblikovalec Marčeta je pri konceptu zvest linijam nekdanjega yuga. Foto: osebni arhiv Darko Marčeta

Nov projekt za Bjelića je nov zagon priljubljenega avtomobila nekdanje Jugoslavije. Bjeliću je uspelo pridobiti pravice za znamko Yugo in je že pokazal prve skice želenega avtomobila. Tega namerava v javnosti prvič pokazati na razstavi Expo, ki jo bodo v Beogradu pripravili leta 2027. Za oblikovanje bo poskrbel Darko Marčeta.

Glede tehnične platforme za zdaj Bjelić še ni napovedal ničesar, prav tako ne glede morebitnih partnerjev pri proizvodnji.