Hotel se je peljati s svojim yugom, a je ta zagorel

68-letni domačin je v leseni garaži spravil v pogon svoj osebni avtomobil yugo koral. Takoj po zagonu je v predelu motorja izbruhnil požar, ki ga je lastnik poskušal pogasiti z jakno. Ker mu to ni uspelo, je na pomoč poklical gasilce.

Do prihoda gasilcev se je požar razširil še na kmetijski traktor in garažo. Poleg teh dveh vozil so v lopi zgoreli še motokultivator, razstavljen moped znamke Tomos APN 4, kosilnica na nitko in žaga za vejevje s podaljškom.

Požar so pogasili gasilci. Čeprav je garaža oddaljena le okoli deset metrov od stanovanjske hiše, ta ni bila ogrožena.

Materialna škoda znaša okoli 15 tisoč evrov.