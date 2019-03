Letos nova škoda octavia, lahko ogrozi tudi golfa?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Octavia je na ceste prvič zapeljala pred šestdesetimi leti, v tem času pa so pri Škodi izdelali že več kot šest milijonov avtomobilov. Foto: Škoda

Ravno veliko različic ima pomembno vlogo. Poleg limuzine in karavana je octavia na voljo tudi kot športni RS, terensko obarvani scout, prestižni L&K in varčni greenline. Foto: Aleš Črnivec Golf petkrat, octavia štirikrat

Pogled na statistiko razkriva marsikaj. V letu 2018 je bil golf spet najbolje prodajani evropski avtomobil, toda v prvi enajsterici izstopa še en avtomobil - škoda octavia. V kar štirih državah (Češka, Estonija, Poljska in Švica) je bila najbolj priljubljen avtomobil. Golf je najbolj priljubljen v petih državah, Renaultov clio pa le v treh. Kljub veliki priljubljenosti v nekaterih državah je bila octavia šele enajsti najbolje prodajani avtomobil v Evropi. Kot so zapisali pri podjetju JATO, so v lanskem letu prodali 212.687 octavij.

Še nekaj igranja s številkami. Octavia je bila drugi najbolje prodajani avtomobil na Finskem, Mandžarskem in Slovaškem. V prvi deseterici je bila še v osmih državah, med drugi šesta v Nemčiji, ki je največji avtomobilski trg na stari celini. Za primerjavo: golf je bil drugi na Norveškem, Švedskem, v Švici in Veliki Britaniji ter med desetimi najbolje prodajanimi še v desetih drugih državah.

Še največje presenečenje je uspeh v Švici. V državi, v kateri večinoma dajejo prednost premijskim znamkam, si je octavia presenetljivo pokorila vso konkurenco. Mercedes je tam druga najbolj priljubljena znamka in BMW tretja, na prvem mestu med znamkami pa je Volkswagen, zato je še toliko bolj presenetljivo, da je octavia premagala drugouvrščenega golfa in tretjeuvrščenega GLC.

Kljub svoji starosti ne popušča

Octavia je kljub 3,6-odstotnemu padcu prodaje v lanskem letu eden izmed prodajnih fenomenov. Avtomobil, ki so ga predstavili že leta 2012, se je v primerjavi z novejšimi tekmeci odrezal zelo dobro. S prostorno potniško kabino, veliko različicami in razmeroma konkurenčno ceno so v sedmih letih v obratu v Mladi Boleslavi izdelali 2,5 milijona octavij tretje generacije.

V javnost so že pricurljale prve informacije glede nove generacije, ki bi lahko bila javnosti prvič predstavljena na avtosalonu v Frankfurtu. Limuzino naj bi krasil nekoliko bolj kupejevski videz, vsekakor pa bo ostala zvesta svojim zapovedim. Prtljažnik naj bi zaradi posodobljene arhitekturi MQB še nekoliko zrasel, odprl pa naj bi se prostor tudi za priključni hibrid.

Volkswagen golf je že vrsto let najbolje prodajani avtomobil v Evropi. Njegovo prevlado bodo v prihodnjih letih ogrožali predvsem crossoverji, med največje konkurente pa se uvršča tudi octavia. Foto: Gregor Pavšič