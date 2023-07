Letos mejnik tovarne, BMW že izdelal nov model #foto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

BMW - 50 let proizvodnje v Dingolfingu

BMW v Dingolfingu letos praznuje 50 let tamkajšnje avtomobilske tovarne, v kateri so zdaj začeli izdelovati novo generacijo serije 5 in sorodnega električnega modela i5.

BMW je sredi naftne krize v začetku sedemdesetih let začel graditi tovarno v Dingolfingu. Leta 1973 je s proizvodnje linije zapeljal prvi BMW 520i, skupno so od takrat v 50 letih izdelali okrog 12 milijonov avtomobilov. Dve tretjini, to je okrog osem milijonov vozil, je bilo BMW-jevih serij 5. Tovarna danes zaposluje 18 tisoč ljudi.

Ključni avtomobil iz Dingolfinga ostaja serija 5

BMW bo v Dingolfingu po modelih iX in i7, prvi je namenski električni SUV, drugi pa električna različica serije 7, začel izdelovati še tretji električni avtomobil v zadnjih dveh letih.

Proizvodnja je še naprej osredotočena predvsem na serijo 5, kjer na isti proizvodnji liniji s precej prilagodljivosti izdelujejo tako različice z bencinskimi, priključnohibridnimi kot tudi polno električnimi pogoni.

Prilagodljiva proizvodnja in vsaj 40 odstotkov polno električnih modelov

Dober primer je začetek proizvodnje nove generacije serije 5 in sorodnega električnega modela i5. Lani so v tej tovarni izdelali dobrih 280 tisoč avtomobilov, prihodnje leto bo obseg proizvodnje presegel 300 tisoč avtomobilov.

"Med letoma 2021 in 2024 bomo v svojo proizvodnjo vključili 15 polno električnih avtomobilov," napoveduje Milan Nedeljković, ki je član uprave BMW in odgovoren za področje proizvodnje avtomobilov. Ključna je visoka mera prilagodljivosti proizvodnje, s čimer se lahko odzivajo na povpraševanje trga in pripravijo ustrezno kombinacijo pogonov. Delež polno električnih pogonov iz Dingolfinga se bo po oceni Nedeljkovića letos povečal na 40 odstotkov.

