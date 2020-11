Letos BMW za tega zvezdnika MotoGP

Fabio Quartararo si je BMW-jev športni model M2 CS prislužil s štirikratno zmago v kvalifikacijah, na posebni lestvici BMW M Award je zbral 225 točk.

Športne bavarce podeljujejo že od leta 2003

Najhitrejši kvalifikant v MotoGP ob koncu vsake sezone od leta 2003 dobi nagrado, in sicer ekskluzivnega BMW M. Vsak izmed dirkačev na vsaki kvalifikacijski dirki nabira točke, na zadnji tekmi pa najuspešnejši dirkač prejme še avtomobil za češnjo na vrhu torte. Največjo garažo mora imeti Marc Marquez, ki je nagrado osvojil sedemkrat zapored. Valentino Rossi in Casey Stoner sta po trikrat osvojila nagrado BMW M. Jorge Lorenzo je bil do zdaj dvakrat najboljši kvalifikant leta, Sete Gibernau in Nicky Hayden pa sta na koncu sezone enkrat dobila ključe avtomobila BMW M.