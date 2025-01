Leto rekordov na Kitajskem, a glavni preboj prihaja šele letos #foto

Na Kitajskem so lani prodali 22,9 milijona novih avtomobilov, skoraj enajst milijonov je bilo takih z oznako NEV (New Energy Vehicles). To so polno električna vozila in priključni hibridi, ki so leto skupno končali pri 47 odstotkih trga. Predlani so Kitajci kupili 7,7 milijona priključnih vozil, s čimer je bila lanska rast 41-odstotna.

BYD je ohranil krono najuspešnejšega posameznega proizvajalca avtomobilov na Kitajskem. Foto: BYD

Vozila NEV uspešnejša zadnjih pet mesecev

Čeprav so na letni ravni še vedno prevladovali klasični avtomobili, so vozila NEV od sredine leta prevzela pobudo in bila vsak mesec uspešnejša. Točka preloma se je zgodila julija, ko so Kitajci v enem mesecu kupili več vozil s priključnim kablom kot pogonske klasike.

V zadnjih petih mesecih so prodali po več kot milijon takih vozil mesečno. Decembra so Kitajci prodali rekordnih 1,38 milijona vozil NEV, kar je bil rekord na največjem svetovnem avtomobilskem trgu.

Glede razporeditve NEV med polno električne avtomobile in priključne hibride dokončne številke še niso znane. Konec novembra je bil delež električnih 58-odstoten, slabo polovico NEV pa so predstavljali priključni hibridi. Razmerje bo podobno tudi na celoletni ravni.

Letos z lanskih 11 že na 15 milijonov vozil?

Letos bo predvidoma prodaja NEV rasla še naprej in bo presegla mejo 15 milijonov avtomobilov. Kitajska je namreč uvedla sistem spodbud za prenovo svojega avtomobilskega parka. Do finančne spodbude je upravičen kupec, ki se odloči za vozilo NEV ali pa v manjši meri tudi pri nakupu avtomobila s klasičnim motorjem - pogoj je, da njegova delovna prostornina ne presega dveh litrov.

Vse našteto prinaša mnoge izzive za evropske avtomobilske proizvajalce, ki imajo na Kitajskem prav pri priključnih vozilih največ težav s konkurenčnostjo in prodajnimi uspehi. To še posebej velja za premijske znamke. Audi se bo prilagodil s posebnimi modeli, ki bodo namenjeni izključno Kitajski, razvili pa so jih z lokalnimi tehnološkimi partnerji.