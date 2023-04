Lešnikova zadnja klasika? Mercedes uradno fotografiral na Hrvaškem.

Novi mercedes-benz razred E, fotografije so nastale na dobro znani in za podobne potrebe pogosto uporabljeni cesti na hrvaškemu otoku Pag.

Mercedes-Benz razkriva šesto generacijo razreda E v 75 letih obstoja tega avtomobila, ki je postal eden stebrov njihove avtomobilske ponudbe - ta bo oblikovno v skladu z razredoma C in S, obenem pa na trg prihaja kot eden zadnjih novih mercedesov s klasičnimi motorji na notranje zgorevanje.

Foto: Mercedes-Benz Medtem ko je Mercedes-Benz v zadnjih mesecih predstavil mnoge nove električne modele, gre pri razkritju nove generacije razreda E vendarle za klasični model s termičnimi motorji. Mercedes je oblikovno limuzino poenotil z novima razredoma C in S, karavanska izvedba pa sledi proti koncu letošnjega leta. Vsaj notranjost je precej podobna tudi električnemu bratu, modelu EQE.

Avtomobil je dolg 4,94 metra, medosje so podaljšali za 2,2 centimetra in meri 2,96 metra. Zahvaljujoč temu dodatku avtomobil nudi več prostora za potnike. Prostornina prtljažnika meri do 540 litrov.

Razred E tudi za videokonference, igrice in celo TikTok

V notranjosti je tako možnost dvojnega osrednjega zaslona (dodatni za sovoznika), razred E ima lahko do pet kamer. Le ena je sicer serijska, omogočale pa bodo tudi opravljanje videokonferenc in “selfijev” voznika.

Med programsko nadgradnjo sodi tudi odprtost vmesnika do zunanjih aplikacij in tako bo del avtomobila tudi aplikacija družbenega omrežja TikTok. Lastniki Applovih pametnih ur si bodo nanje lahko naložili tudi digitalni ključ in prek njega upravljali z avtomobilom. Ta ključ si bo lahko delilo do 16 različnih oseb.

Doplačljivo zračno vzmetenje in štirikolesno krmiljenje

Med tehničnimi sistemi prihaja možnost zračnega vzmetenja, prav tako tudi štirikolesnega krmiljenja - oba ne bosta serijska. Razred E bo prav tako na voljo s četrto stopnjo avtomatizirane vožnje na parkiriščih in sicer v državah, kjer je to zakonsko dovoljeno.

Po pričakovanju Mercedes-Benza bodo v Evropi polovico razreda E prodali s priključno-hibridnim pogonom. Ta bo na voljo s sistemsko močjo 150 ali 185 kilovatov. Baterija ima zdaj kapaciteto 25 kilovatnih ur, kar doseg po standardu WLTP potiska prek meje 100 kilometrov.

Pri klasičnih motorjih bodo na voljo dvolitrski bencinski (150 kilovatov) in dizelski motor (145 kilovatov). Ta bo imel tudi možnost štirikolesnega pogona. Vsi klasični motorji bodo blagi hibridi, saj bo pogon sestavljal tudi manjši 17-kilovatni elektromotor.

Mercedes-Benz je od leta 1946 izdelal že več kot 16 milijonov primerkov razreda E. Tako ime avtomobil sicer nosi od leta 1984, ko je zamenjal predhodno oznako W124. Cene za novo generacijo, ki so jo razkrili včeraj, še niso znane. Limuzinska izvedba na trg prihaja v naslednjih mesecih.

