Uživancija z dizlom: SUV, ki porabi do sedem litrov #foto

Voziti športni terenec brezskrbno, to je s porabo kvečjemu sedmih litrov na sto prevoženih kilometrov in dosegom več kot 800 kilometrov pri okvirni 80-odstotni napolnjenosti posode za gorivo, je za zdaj še pojem brezskrbne mobilnosti.

Sedem litrov porabe ob ne pretirano varčni vožnji je zagotovo dober rezultat. Foto: Gregor Pavšič Športni terenec GLC je globalno najbolj priljubljen model Mercedes-Benza in to ni presenečenje. V drugi generaciji, s katero se ni bistveno spremenil, so ga še nekoliko popravili in izpopolnili. Ravno prav je velik in prostoren, za kupce premijskih avtomobilov tudi dovolj dostopen in za nameček ponuja tudi zelo širok nabor motorjev. Tokrat nas je razvajal dizelski motor, a tudi priključno hibridna različica bi lahko imela precej adutov.

Palec gor: poraba goriva, celovit paket vsakodnevne uporabnosti, široka ponudba pogonov

Palec dol: cenovna razlika do priključnega hibrida, drsni gumbi na volanu

GLC nudi zelo dober avtomobilski paket, ki na cesti ne izstopa preveč. Foto: Gregor Pavšič

Notranjost je z novim zaslonom zdaj še izboljšana. Foto: Gregor Pavšič

Mercedesov SUV nudi zelo širok izbor pogonov, kar je njegov pomemben adut. Foto: Gregor Pavšič

Dizelski motorji resda izginjajo iz najbolj velikoserijskih modelov, v premijskih vozilih pa so lahko še vedno priljubljena izbira. To velja tudi za dvolitrski dizelski Mercedesov motor, ki ima v osnovni različici 145 kilovatov oziroma slabih 200 "konjev" in pomeni eno izmed vstopnih različic v svet športnega terenca GLC.

Čeprav obstajajo tudi še zmogljivejši motorji, se ta dizel izkaže z mirnostjo delovanja, povsem spodobno poskočnostjo in predvsem uglajenostjo takrat, ko so naše poti daljše. Poudariti je treba, da so vsi začetni motorji pri GLC zdaj opremljeni z 48-voltno mehkohibridno podporo.

Foto: Gregor Pavšič

GLC je globalno najbolj priljubljen model Mercedes-Benza. To ni presenetljivo, saj GLC ponuja zelo dovršen paket celotnega avtomobila – tako z vidika dimenzij, prostornosti kot ponudbe motorjev – obenem pa na cesti ne izstopa preveč. Marsikomu je to lahko všeč. GLC se zelo dobro zlije s cesto in pri tem ugaja svojim uporabnikom. V primerjavi s predhodnikom je dobra dva centimetra ožji, prav tako je nekaj malega daljši in nižji, prtljažnik pa so mu povečali za 70 litrov.

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Stranski del sedeža lahko moti položaj rok oziroma komolcev. Foto: Gregor Pavšič

Z novo generacijo se ni bistveno spremenil. Pri Mercedesu so le popravili nekaj malenkosti in ga nadgradili. Najbolj opazen je kajpak novi zaslon na sredinski konzoli, ki je postavljen pokončno in daje vtis digitalne modernosti.

Klasičnih gumbov je le še za vzorec, tudi za nastavitev klime je treba podrsati s prstom. Vmesnika Car Play in Android Auto delujeta brezhibno, zato pa so manj navdušujoči gumbi na dotik na volanskem obroču. Kaj hitro katerega med njimi pritisnemo nehote.

Foto: Gregor Pavšič

Cene za osnovni dizelski model 200d 4matic se v Sloveniji začnejo pri 66 tisoč evrih, testni model je stal 81 tisočakov. Največji del dodatne opreme – kar 4.611 evrov – je pripadel zunanjemu paketu AMG Line. Imel je tudi sedeže z izrazito bočno oporo, in ker držim volan vedno po pravilu "petnajst do treh", mi je med volanom in sedežem zato zmanjkalo prostora za komolce.

GLC ponuja tudi zelo konkurenčno priključno hibridno različico, ki bi bila lahko zanimiva alternativa temu dizelskemu motorju. Cenovna razlika sicer znaša precejšnjih 11 tisoč evrov. Električni domet morda znaša celo prek sto kilometrov, serijsko pa je opremljen z 11-kilovatnim polnilcem in opcijsko celo s 60-kilovatnim polnjenjem DC. Zmogljivost baterije v takem GLC znaša 31 kilovatnih ur. Tak avtomobil bi se dobro znašel na krajših vsakodnevnih poteh, ki bi jih lahko prevozili na elektriko. GLC je na voljo tudi z dizelskim priključno hibridnim pogonom, toda brez vsakršne subvencije za tovrstna vozila je kljub vsem prednostim težko upravičiti omenjeno cenovno razliko.

Zato si upam napovedati, da bo GLC ostal eden od najbolje prodajanih mercedesov v naslednjem obdobju in da bo tudi dizelski motor še nekaj časa pomenil zanimivo rešitev. Je pa dva tisočaka dražji od vstopne različice z bencinskim motorjem.

Prtljažni prrostor je dobro uporaben in nudi tudi dvojno dno. Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič