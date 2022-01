Lani najdražji vseh časov, drugega kmalu razkrijejo v Italiji

Tako imenovani boat tail je del Rolls-Royceovega programa izdelave avtomobilov natanko po željah najbolj premožnih in petičnih kupcev. To so zato edinstveni primerki, kakršnih na svetu ne vozi nihče drug. Lani so izdelali prvi tak avtomobil in naročnik je moral zanj odšteti 28 milijonov ameriških dolarjev.

Enaka ideja, spet vrtoglava cena, a drugačna izvedba

Pri Rolls-Royceu so potrdili, da bodo letos maja predstavili še drugega od treh napovedanih boat tailov. Oblikovno se bo vsaj delno razlikoval od lanskega, čeprav gre pričakovati še naprej predvsem prepoznaven zadek, dodatke iz lesa, veliko luksuza in 6,7-litrski pogonski dvanajstvaljnik.

Avtomobil bodo razkrili na tradicionalnem dogodku Villa d’Este, kjer se vsako leto zberejo prestižni starodobniki. Letos bo to srečanje ob jezeru Como potekalo od 20. do 22. maja.

Foto: Rolls Royce

Foto: Rolls Royce

Foto: Rolls Royce